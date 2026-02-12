Дона МИТЕВА

Първото за България обучение по международен модел за превенция на училищния тормоз, се проведе в Бургас. То е част от световно призната инициатива, провеждана в Европа, САЩ и Латинска Америка.

Форумът бе воден от Кристел Шлепфер, швейцарски педагог и международен експерт в областта на превенцията, и д-р Вера Тодорова – зам.-директор на Департамента за повишаване на квалификацията на учителите към Тракийския университет.

Програмата е реализирана по модела Train the Trainer и има за цел да подготви треньори и ментори, които да прилагат ефективни стратегии за превенция и интервенция при случаи на тормоз и кибертормоз сред учениците.

„Винаги е точният момент да се говори за тормоза. Понякога чувстваме, че той е дълбоко вкоренен в културата ни и именно за изкореняването на тази „култура“ трябва да се борим. Трябва да спрем да си затваряме очите и упорито да припомняме основни принципи за поведение в обществото“, заяви зам.-кметът на Община Бургас Михаил Ненов, който е и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Бургас. В изказването си той акцентира и върху важността на темата за борбата с училищния тормоз и кибертормоза.

По време на събитието зам.-кметът получи грамота от председателя на Асоциация „Хайде“ Валентина Тодорова за това, че Бургас е първият град в страната, който започва сътрудничество с организацията по този международен модел.

Двудневният курс включва задълбочена теория, интерактивни сесии и реални казуси.

На финала участниците получиха международни сертификати Train the Trainer и достъп до материали и онлайн ресурси, които да им помогнат в работата им по превенция на тормоза.

„С желание да се развиваме в разпознаването на тормоза и разграничаването му от конфликта, предвид различните подходи при преодоляването на двата проблема, се срещнахме с швейцарския педагог и международен обучител Кристел Шепфлер, която е с дългогодишен опит в превенцията и интервенцията на училищния тормоз – сподели впечатленията си в социалната мрежа Десислава Василева – секретар на Комисията. – Кристел Шепфлер ни запозна с практики, които обясни в дълбочина, разясни защо са правилни и къде обикновено специалистите бъркат в подхода си към децата. Представи ни различното възприемане на едно и също послание, като промени дребни детайли в изказа. Подчерта колко е важно работещите с деца да овладяват различните конфликтни ситуации, без да накърняват достойнството на нито едно дете.

Щастлива съм и от коментара на г-жа Шепфлер, която ни увери, че рядко попада в групи, които успяват да направят толкова задълбочено и професионално анализиране на предоставените казуси – нещо, което ѝ е направило впечатление още в първия работен ден.“

Десислава Василева подчерта също, че в Местната комисия са наясно, че положителни промени се постигат само с общи усилия и екипна работа на експерти от различни институции, които могат да помогнат на едно дете само когато си партнират, допълват се и работят заедно.

В обучителната група бяха включени инспектори от Детската педагогическа стая към ОД на МВР, педагогически съветници и училищни психолози, които работят с деца, извършители и жертви на тормоз в училищна среда.

Обучението бе организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Бургас и Асоциация „Хайде“.