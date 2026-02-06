Използването на изкуствения интелект от учениците да бъде заложено във всички учебни предмети, за да натрупат умения, които ще им помогнат да си служат с него разумно и да усвоят компетентности за професиите на бъдещето. Това предлага Министерството на образованието и науката в публикуваните за обществено обсъждане проекти за оптимизиране на обучението по общообразователната подготовка, съобщава Пресцентърът на МОН.

Промените засягат всички предмети от общообразователната подготовка от III до XII клас, с изключение на обучението по физическо възпитание и спорт.

Те предвиждат интегриране на съдържание, практическа работа и засилване на междупредметните връзки, благодарение на които учениците ще придобият на ключови компетентности за работа с изкуствен интелект.

Например по български език и литература от учениците в прогимназиалния етап ще се очаква да развият компетентности, като проверяват фактологичната коректност на получената от изкуствения интелект информация чрез съпоставка от други източници. Във втори гимназиален етап ще имат възможност да съпоставят свой и генериран от изкуствен интелект реферат и да анализират стила, точността и фактологическата коректност на създадения от изкуствения интелект текст. Гимназистите могат също и да изследват влиянието на изкуствения интелект върху езика, културата и комуникацията.

В първи гимназиален етап по математика с помощта на изкуствения интелект може да се оценява логическата коректност на изчисления и решения, а по география и икономика да се обобщава, структурира и представя географска информация за влиянието на човека върху климата.

В начален етап в часовете по компютърно моделиране акцентът е върху първоначалното запознаване с изкуствения интелект и първите стъпки в използването му за творчески проекти. В прогимназиален етап вече е предвидено да се използва по-активно за търсене на информация, програмиране и критичен анализ. В VIII клас предметът информатика разширява обхвата си, като включва изкуствения интелект не само като инструмент, но и като обект на изследване. Заложено е учениците да развиват по-задълбочено разбиране на логическите основи на технологиите.

Ако бъдат утвърдени, измененията ще се прилагат от учебната 2026/2027 г., като учителите ще преминат обучения, с които да повишат квалификацията си за работа със и чрез изкуствен интелект.

Необходимостта да бъдат предложени промени, произтича от новата среда, в която учениците учат, общуват и получават информация. Елементи, свързани с изкуствен интелект, присъстват и сега в обучението, но се предвижда те да се разширят и надградят в съответствие със съвременното развитие на технологиите. Проектите, поставени на обществено обсъждане, следват логиката, че изкуственият интелект се използва като средство за подкрепа и обогатяване на познавателния процес, а не като негов заместител. Водещият фактор в ученето остава учителят, който разширява ролята си на интелектуален наставник и навигатор в сложната информационна среда.

Предложенията са поредна стъпка в посока на цялостна и концептуална промяна, която да префокусира образователната система към функционалност на знанията, правейки ги приложими в реалния живот и за професиите на бъдещето.

Припомняме, че МОН вече публикува концепции за нови учебни програми по предмети, както и Визия за използването на изкуствения интелект в българското училищно образование, чието логично продължение са предложените изменения. Те акцентират върху насърчаване на критическото мислене и отговорното поведение в дигитална среда при стриктно съхраняване и развитие на базовите умения – четивна, математическа и научна грамотност.

Като следваща стъпка в посока на оптимизиране на образователната система в използването на изкуствен интелект МОН ще публикува и предложения за промени в Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.