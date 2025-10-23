Министър Красимир Вълчев откри обновени общежития за близо 1200 студенти в столичния квартал „Студентски град“ – в блокове на Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА) и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, съобщават от Пресцентъра на МОН.

„Още през 2020 г. в партньорство с Националното представителство на студентските съвети успяхме да осигурим средства за обновяване на студентските общежития“, каза министър Вълчев.

Той припомни, че благодарение на сътрудничеството с Националното представителство на студентските съвети и със Синдикат „Висше образование“ е създадена програмата на МОН, по която се финансират ремонтите.

„Сега виждаме резултатите от тази приемственост и съвместна работа“, подчерта министър Вълчев. Той поздрави също и ректора на НСА проф. Красимир Петков, както и студентите, които ще ползват новата материална база.

В бл. 61 (вх. В, Д и Г) на НСА са извършени саниране, ремонт и обзавеждане,

като финансирането от държавата е близо 7 млн. лв. В уютната и модернизирана сграда са настанени 1000 студенти на Спортната академия.

След откриването на бл. 61 министър Вълчев разгледа и новото игрище за футбол и ръгби на НСА, което бе открито от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. На откриването на обновената материална база на НСА присъстваха още заместник-министърът доц. Стоян Андонов, проф. Лиляна Вълчева, председател на Синдикат „Висше образование“ към КНСБ, Даниел Парушев от НПСС, студенти, преподаватели и др.

Това е втори изцяло ремонтиран студентски блок, който отваря врати през настоящата седмица.

Обновеният блок 60В към МГУ бе открит от министър Вълчев и ректора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. Ивайло Копрев. 279 бъдещи инженери ще ползват обновената сграда. Средствата, осигурени от МОН, са в размер на над 2,3 млн. лв. Направен е основен ремонт на покрива и са приложени мерки за енергийна ефективност – топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрив и др.

Ремонтираните общежития са сред общо 32-те, които ще придобият нов облик по програмата на МОН с общ бюджет от 200 млн. лв.