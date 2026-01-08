В Студио „Аз-буки“ разговаряме с Емил Спахийски – директор на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“. Журналист, сценарист, режисьор, бивш главен редактор на сп. „Егоист“ и FHM, сп. „За мен“. Бил е изпълнителен директор на в. „Сега“, директор на „Телеграф Медия“, работил е във вестниците „24 часа“, „Труд“, „Сега“. Отразявал е военни конфликти. Бил е част от сценарния екип на хитови сериали и риалити формати. Съсценарист на филма на Стефан Командарев „Съдилището“. Неговият късометражен филм „Денят, в който тя ще се роди“ беше селектиран за наградите „Оскар“. Носител на наградите „Черноризец Храбър“, „Паница“ и други.
– Г-н Спахийски, защо е важно Издателство „Аз-буки“ да създава видео съдържание за образование и наука?
– Когато се попита защо сега, това означава, че вече е късно. Всъщност важно е, когато имаме някакво послание, то да мине през всички комуникационни канали.
Тоест, когато някой е свикнал да гледа „Ютуб“, а не телевизия, или гледа социални канали с кратки видеа като „ТикТок“, иска да чете кратки съобщения като в „Екс“ или да прави дискусии като във „Фейсбук“, ние трябва да сме там. Трябва да превеждаме нашия код на информация по всички тези канали. И тя да достига и при хората, които искат да гледат дълго, и при онези, които искат да слушат или четат кратко. До тези, които искат да четат вестник като „Аз-буки“, и до хората, които предпочитат научните статии в списанията на Издателство „Аз-буки“.
– Тук е моментът да разкажем, че Издателството има вестник, който излиза от 1896 г. Тогава се e наричал „Училищен преглед“ и ние сме приемник на този вестник, като през 2026 г. отбелязваме 130 години от неговото създаване. И това също провокира новите неща, които правим.
– Представяте ли си как е изглеждала комуникацията тогава? Някой нещо прочита във вестника и какво прави? Отива на мегдана на селото, бие тъпана и се прочита вестникът.
– Тоест сега правим мегдан, така ли?
– Мегдан, агора… Както са били площадите в Древна Гърция – мястото, където хората се събират да обменят информация, да разказват, да споделят опит, да се предупреждават за опасности. Сега всичко се случва по друг начин и по-бързо, което невинаги прави информацията достоверна и качествена. Напротив, улеснява появата на повече лъжепророци.
Затова Издателство „Аз-буки“ има предимства. Първо, има тази дългогодишна вестникарска традиция. Има и научните списания, които също са наследници на предходни издания. Те се реформират във времето, но с годините Издателството остава символ на достоверност, защото се зачитат принципи на журналистиката – да не се лъже, да има уважение към личността, да се споделя качествена и проверена информация.
– Досега издаваме вестник и сайт. Защо дойде моментът да правим подкаст за наука и „Студио Аз-буки“?
– Спомням си думите на Матей Преображенски-Миткалото от един филм, макар да не е ясно дали и къде ги е казал: „Сине, напиши ми го всичко това, аз като го кажа, е едно, човек като го прочете, е друго“. Между другото, смятам, че вестникът има своето място в живота, защото опасността на съвременните технологии е това, което се случва – бърз живот, бързо изгасване. Оттам изгасва и много човешки труд. Примерно вестници, които по време на прехода са съществували, но нямат съхранена интернет база данни. Така изчезват историята, паметта на обществото.
Скоро търсихме за дипломна работа конкретен брой на румънски вестник, издаден в края на месец юни 1878 г. Успях да го намеря, тъй като е дигитализиран и там пише черно на бяло, че Северна Добруджа никога не е била румънска и си принадлежи на България. Години по-късно се говори и пише друго нещо. И ако написаното не беше останало, никога нямаше да имаме тази информация.
Разбира се, не можем без модерните технологии, защото обменът на информации е много бърз, светът се движи на бързи обороти.
И така, ние ще споделяме нещо, което е стабилност – един архив, който ще бъде памет и история. В същото време през останалите канали може да изпращаме информация и нашите послания в по-голям обем и по интерактивен начин.
– Какви ще бъдат посланията на Издателството по тези нови канали?
– Планирали сме да разказваме за учителите в нашия живот, като известни хора споделят за пътя, по който са минали. Има много хубава мисъл на Марк Твен, който казва: „Никога не съм позволявал на училището да развали моето образование“. Звучи вероятно стряскащо, но в същото време той отбелязва: „Ако не се дават пари за образование, ще се дават за затвори“.
Всички знаем, че всяко училище има и добрите, и лошите си страни. Има много качествени учители, които се стремят да бъдат такива, и други, които не го правят. Това е във всяка област на човешкия живот. Но лидерите – те дават примера и създават личностите в България. И искаме тези личности да разкажат кои са техните светлини в живота.
В моя живот имам няколко такива хора. Да обичам литературата, ме научи човек, който най-малко съм очаквал да го направи – това беше учителката ми по френски език Нидие Асова. Тя имаше различен подход към това как да разбирам литературата.
Всъщност с нашите инициативи даваме пример за хора, станали личности благодарение на някого, запалил у тях искрата на любопитството. Защото, в крайна сметка, образованието е любопитството.
Преди да падне ябълката върху теб и да измислиш закона за земното притегляне, се случват много други неща в главата ти.
И това е любопитството. Всичко, което е образование, което ни вдъхновява, е любопитство.
– Кои са актуалните теми в образованието?
– Образованието в България, както и навсякъде по света, е много сложна система. И това не са само училищата. Това са и семейството, обществото, традициите, градовете и селата, страховете на хората. И поради това винаги се пораждат спорове как трябва да продължи да се развива образованието.
Самото образование наистина се променя много. Например – правим прекрасен курс за това как се пишат научни статии, и виждаме как този процес се променя. Навремето отиваш в библиотеката, намираш литература или поръчваш книга от друга библиотека или от чужбина, и четеш с месеци. В момента с изкуствения интелект това става много бързо.
Това обаче променя и правилата. Създават се хищнически организации, които създават системи от типа „ало, ало образование“.
И оттам първо страда самата наука, страда начинът на преподаване, страда от това какви хора се изкачват в образователната йерархия. Затова са необходими и контрамерки за тези процеси.
Прекрасно е, че вече учителите имат достойно заплащане и това вкара много млади хора в класните стаи. И сега един от акцентите е как те да стават по-добри, как да бъдат наистина вдъхновители в образованието. Същото е и в университетите, и в науката.
Много предизвикателства има и за тях няма решения с магическа пръчка. Това е постоянен процес и действия на държава, общини, администрация, директори и учители, които инвестират средства, идеи и усилия в образованието. Огромна е и ролята на родителите, които трябва да дават пример и да вдъхновяват децата си да бъдат любопитни и да учат.
– Какво ще покажем на хората в подкаста за наука?
– Науката много често изглежда чужда и неразбираема на хората, когато за нея се говори с формули и сухи теории. Но винаги би било любопитно, ако голям учен обясни всички тези неща по човешки начин.
– Изразът, който най-често използваме, е да бъде вкусно, нали така?
– Точно така. Давам пример. Правили сме обучение на учени от БАН как да разказват или да напишат за онова, което правят като специалисти, как заглавието и кукичката в началото трябва да бъдат толкова любопитни, че да искаш да прочетеш нататък.
Например една от тези учени каза, че над България ще има полярно сияние. Звучеше абсурдно, но това се е случвало и се случи отново две години по-късно. Тогава тя обясни, че до 2 – 3 години може да има полярно сияние над България, защото слънчевият цикъл на изригвания има някаква периодика, тя се е променила през последните години, а слънчевите бури правят магистрали към Земята и сиянието се измества от север през цялата планета.
Когато разкажем в подкаста такива любопитни истории, те след това ще се разпространяват и по други канали и чрез други медии и мрежи. А това ще кара хората да бъдат любопитни към науката.
Никое дете не се е родило с идеята: „Аз ще се занимавам с някаква сложна физика или квантови компютри“. Защото не знае нито какво е квант, нито какво е компютър.
Имаме страхотни учени в България, които са на световно ниво, правят невероятни открития и пробиви, но за тях не се чува. И с тях ще срещаме нашата аудитория. Ще разказваме завладяващи истории.
– Какво е бъдещето на научните списания на Издателството?
– Научните списания вече няма да се разпространяват чрез абонаменти и всички статии ще бъдат с отворен достъп. И ето го предизвикателството – как тези над 7000 статии се превръщат в достъпен в електронна среда текст, изпълнен с формули, както е в химията, математиката, физиката… Без технологиите нямаше да можем да се справим.
Това е едно от най-важните неща – българската наука става по-видима, защото статиите попадат веднага в база данни с отворен достъп и може да бъдат по-лесно цитирани от други учени. Отвореният достъп на тези статии позволява появата на други по-качествени разработки и повишаване на интереса не само към списанията на Национално издателство „Аз-буки“, но и към всички български научни списания.
