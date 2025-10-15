Нов STEAM център бе открит в столичната Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“. Той ще бъде среда за учене чрез правене, където знанието се превръща в умение, а идеята – в прототип. STEM центърът бе официално открит от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Радвам се да видя още един реализиран STEM проект в още едно българско училище. От опита на другите училища знаем, че STEM центровете подобряват образователните резултати, както и уменията и мотивацията за учене. Убеден съм, че с новоизградения STEM център ще развиете в по-голяма степен тези най-важни умения, които искаме да дадем на децата“, каза Вълчев. Той поздрави училището и неговия екип за изпълнението на проекта.

Министърът отбеляза, че

училището подобрява резултатите си и утвърждава репутацията си на желано място за добро качествено образование.

Проектът за изграждането му е финансиран по Планa за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на одобрения проект с ДДС е 363 600 лв., а общата стойност на сключените договори е 354 890.80 лв.

По проекта са обзаведени и оборудвани четири помещения с високотехнологични устройства в направленията „Дизайн и 3D прототипиране“ и „Математика и информатика“.

Доставени са 30 мощни компютърни конфигурации, подходящи за работа с виртуална и добавена реалност,

четири броя очила за добавена реалност, девет графични таблета със собствен дисплей, два стереоскопични лаптопа с три сензорни модалности (виртуална реалност, 3D, интерактивност), интерактивен дисплей за рисуване, два 3D принтера и 3D скенер, както и две устройства за 3D печат, лазерно гравирaне/рязане и резба със CNC, пет висококачествени графични и фото принтера и едно цветно устройство за копиране, сканиране и принтиране (3 в 1 ), както и консумативи за тях. В творческо–производствения цикъл са включени режещ плотер, принтер за сублимационен печат и топлинна преса, за да може бъдещите дизайнери да виждат как една идея преминава през модел, изработка и завършен продукт. Оборудвано е и помещение за видеостудио с необходимата техника за видеозаснемане и видеообработка. Със звук, камери и монтаж учениците ще дават форма на истории, подкасти и кратки филми.

По проекта са оборудвани и седем помещения с техника за високотехнологични и свързани класни стаи – интерактивни монитори с OPS модул и лаптопи. Те са с едно повече от изискваните по проект.