Археологическият комплекс „Калето“ в Мездра отпразнува 12 години от създаването си през 2025 г. А рождения си ден на 4 юли отбелязва в крепостта с постановка и концерт. Най-малките гледат „Маша и мечокът“ на театър „Дар“, а възрастните се забавляват с концерт – изпълнения на Станислав Сланев-Стенли и дуета Ники и Цецо от телевизионното предаване „Един за друг“.

Тийнейджърската възраст на Комплекса, с който северозападният град намира място на картата на 100-те национални туристически обекта, всъщност отразява само годините от превръщането му в атрактивна забележителност. В действителност на скалистия рид над река Искър, пазещ „Каменното съкровище на Мездра“, историята ни връща 70 века назад.

Археологическият комплекс „Калето“ е една от най-впечатляващите и значими късноантични и средновековни крепости по поречието на най-дългата река в България.

Можем да наречем мястото кръстопът на цивилизациите, защото са открити останки от цялата човешка история – от медно-каменната епоха (ІV хилядолетие пр. Хр.) до Средновековието. Точно тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика, и друмищата, свързващи Дунавската равнина със Софийското поле, Източна със Западна България.

Мездра – малък град, разпознаван преди всичко заради жп гарата, на която влаковете сменят посоките си, днес привлича туристи. Интересът сериозно се провокира преди 12 години, когато местната община печели проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ и извършва пълна реставрация и реконструкция на античната крепост с множество придружаващи надграждания.

Сред осъществените дейности са укрепване на стената и основите, прокарване на маршрути, подобряване на инфраструктурата, осигуряваща достъп до обекта.

Изградени са амфитеатрална сцена, декоративна колонада, подобрена е парковата зона, а в експозиционната зала посетителите преминават през вековете чрез живота на хората, населявали мястото от древността до Средновековието.

Разказваме за Археологическия комплекс „Калето“ именно сега, защото според управителя Павел Петров зимният сезон е най-подходящият период да се популяризира този наистина значим за културата и историята ни обект.

„Разбира се, Комплексът е отворен целогодишно и очакваме посетители през всички сезони, но се възползваме от възможността да популяризираме крепостта, за да достигне повече информация до учениците и младите хора и да пробудим интереса им“, казва Петров. И получил съдействие от Министерството на образованието и науката, разпространява своя призив до всички образователни институции на територията на страната.

„Аз-буки“ разказва интересната история и възможностите, които предлага крепостта, обявена за национален паметник на културата.

7000 години, събрани на едно място, провокират любопитството не само чрез споделеното от екскурзоводите, но и чрез онова, което може да се види с очите. А в „Калето“ има какво да насити погледа.

От съществувалите селища във времето между края на 5-ото и първата половина на 4-ото хилядолетие пр. Хр. са останали множество следи. Ценните находки подсказват, че мястото е населявано от занаятчии – майстори декоратори на керамика, земеделци и ювелири, заемали високо социално положение в местната общност. Една от най-значимите находки от този период според археолозите е откритото през 2008 г. „Светилище на тура“. Казват, че мястото за поклонение, посветено на езическото божество тур, за което древните вярвали, че крепи света на рогата си, няма аналог в България.

От времето на последвалите завоеватели – римските императори Дометиан, Клавдий II Готски и Проб, са открити бронзови монети (антониниани), бронзови фибули, украшения за колан, торква и сребърно листо от лавров венец.

Посетилите Археологическия комплекс в Мездра могат да видят бронзова отливка на орел – рядка находка, намерена под основата на крепостната стена. Специалистите казват, че това е едно от най-ранните изображения на тази могъща птица, символизираща върховното римско божество Юпитер (в гръцката митология Зевс) и емблема на Римската империя, символизираща властта и силата. Друга ценна находка е бронзов ключ, намерен сред останките от най-представителната сграда на Калето.

„Жив урок по история, археология и краезнание – това е античната крепост“, обобщава управителят на Комплекса Павел Петров. И допълва, че освен познание екипът се грижи посетителите да присъстват и да бъдат част от разнообразни мероприятия, които се организират на място в крепостта.

Едно от най-големите и привличащи най-много публика събитие е традиционният Фестивал на средновековните традиции, бит и култура – „Калето – Мездра“.

През миналата година организираният от Община Мездра, Археологически комплекс „Калето“ и Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции „Авитохол“ – Варна, се провежда за 11-и път. В рамките на два дни – на 17 и 18 май, гостите наблюдават демонстрации на средновековни бойни умения и дуел на воини, изложби на облекло, накити, храни. Слушат музика, чуват звън на оръжие и победни викове, които огласят крепостните стени. Участват възстановчици и групи от цялата страна, включително от съседна Румъния.

Но не само Фестивалът, който разказва историята на крепостта през Античността, Ранното и Късното средновековие, присъства във визитката на Археологическия комплекс. От екипа могат да се похвалят с периодично организираните изложби, гостувания на известни личности и литературни вечери, разговори за културата и историята.

Стараят се и по специални поводи, както например за 1 юни – Деня на детето. И както сами казват, „в уютната атмосфера под дърветата на Калето“ и въздухът зарежда. Затова обещават на най-младите си посетители, че ще им осигурят незабравимо преживяване.

От една страна, защото реставрираният и модерно експониран комплекс успява „да разкаже“ историята си по лесен и разбираем начин, а от друга – защото след това пътят към красотите на Врачанския Балкан и Северозападна България става много по-кратък. Неслучайно археолозите допускат, че поради стратегическото разположение на римската крепост, която е най-запазената крепост от този период у нас, именно в Мездра е открит символичният Ключ към Северозапада.