Дванадесетото издание на традиционната лятна кампания на Столична библиотека „Зелени библиотеки 2026“ започва от 1 август в Южния парк. Тя ще се провежда през уикендите в парковите пространства на столицата. Инициативата на Библиотеката на София се утвърди като креативен начин за насърчаване на четенето от най-ранна детска възраст и привличане на нова читателска аудитория и младежки публики.

„Зелените литературни пътеки“ от Столична библиотека са водили през годините към 18 парка в различни части на столицата. През 2024/2025 г. парк „Възраждане“, парк „Студентски“, парк „Герена“ станаха новите културни локации на кампанията. Днес вече се включват и по-малки квартални паркове по покана на районните администрации на София.

Досега 12-те издания на кампанията са привлекли близо 110 хил. посетители,

18 хил. новозаписани читатели, а инициативата „Споделени книги – вземи, прочети, върни“ за последните 5 години събра 8 хил. нови книги, дарени от софиянци.

„Зелени библиотеки в парковете на София 2026‘‘ отново включва интересни срещи с любими автори, атрактивни тематични изложби и музикални изпълнения на живо.

Децата и учениците могат да участват в креативни STEM игри,

забавно програмиране с ботове, 3D писалки, както и да майсторят корейски национални носии Ханбок и да се научат на традиционни източни игри.

В кампанията ще се включи и мобилният филиал Библиобус, който разполага с над 1500 тома класически заглавия и съвременни бестселъри и читателите на библиотеката могат да си вземат книги за дома.

„Споделени книги – вземи, прочети, върни“ отново събира и предлага нови книжни издания. Посетителите на „Зелени библиотеки“ могат да дарят прочетена книга от личната си библиотека и да вземат друго любопитно заглавие. Българските издателства са дарили десетки нови издания, които намират своите читатели сред посетителите на „Зелени библиотеки“.

В софийските паркове този сезон посетителите ще се срещнат с поезията на Амелия Личева, Бойко Ламбовски, Кристин Димитрова, Георги Гаврилов, Виолета Кунева, Роман Кисьов, Атанас Капралов, Екатерина Йорданова, Хайри Хамдан, Анна Лазарова и др.

Участници в кампанията са музикантите и певците – Иван Бороджиев, екс вокалистът на група „Атлас“ Георги Арсов, Ели Раданова и Венци Дреников, Петър Чухов и Иван Христов.

В четенията на открито ще вземат участие и

младите поетични таланти,

победители от Четвъртия шампионат по поезия на софийските училища „Млада метафора“, организиран от Столична библиотека.

Посетителите ще могат да разгледат 3 нови фотодокументални експозиции. Първата „София – направете я красива, и нека тя е новата ни столица!“ представя множество емблематични изгледи от София, снимки и информация за култови места и сгради, проследява и сформирането на Столична голяма община с присъединяването през 1938 г. на близките до столицата села (Бояна, Княжево, Горна Баня, Надежда, Слатина, Драгалевци и Дървеница). „Кметовете на София“ проследява управлението на най-изтъкнатите кметове, управлявали столицата през годините, и това, което са направили за столичани. Експозицията „И в няколко дена тайно и полека народът порасте на няколко века!“, посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание, разкрива знакови ключови моменти, както и по-неизвестни факти от подготовката, избухването и потушаването на въстанието през 1876 г.

Арт програмата за деца

включва представяния на книги от детските писателки Вера Накова и Ралица Йончева, изпълнения на любимия на много поколения автор на детски песни Боби Мирчев, детската вокална група „Палави ноти“ и клубът по спортни танци „Дрийм Тийм“ от Essence Академия за изкуство, арт работилници и занимания с художниците Димитър Кърджилов и Ваня Вълкова.

За най-малките отново ще има подаръци – детски книжки и албуми за оцветяване, а всички посетители ще могат да получат безплатни читателски карти.