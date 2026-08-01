За пета поредна година конкурсът „Добрите практики на фокус“ събира, описва и популяризира новаторски примери от работата на учителите в България. Организатори са фондацията „Заедно в час“ и образователният сайт prepodavame.bg. Тази година акцентът е поставен върху STEM образованието, което преобразява учебния процес, като свързва знанието с реални проблеми и решения.

Национално издателство „Аз-буки“ продължава да представя добри идеи на учители от страната, тъй като вярва, че споделянето им в педагогическата общност променя образователната система.

В този брой представяме д-р инж. Николай Николов. Той е учител по физика и астрономия в столичното 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ и е носител на Наградата на публиката в тазгодишното издание на Конкурса. Печели отличието за провеждането на проектни STEM седмици в края на всяка учебна година с учениците от VII и X клас.

„Да ви кажа честно, получавайки наградата, ми стана много приятно. Изненадах се, но и се зарадвах, че трудът ми като учител през годините е оценен“, казва инж. Николай Николов пред „Аз-буки“.

Признанието идва след седем години работа в училище, през които успява да изгради собствен стил на преподаване и превръща учениците от слушатели в активни изследователи. Интересното е, че пътят му към класната стая изобщо не е предначертан. Преди да стане учител, Николов работи близо осем години като инженер в електроразпределително дружество.

В един момент обаче осъзнава, че мечтае да преподава физика на децата.

Иска да им покаже колко интересен е този предмет и как законите на физиката присъстват навсякъде около нас.

„Физиката ми е любима още от ученическите години. Тогава ме запали моята учителка. Реших, че е време да предам на учениците това, което знам“, споделя той.

И днес преподава не само в училище, но и на студенти в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Опитът му на инженер помага непрекъснато да прави връзка между теорията и практиката.

„Точно там е ключът към запалването на интереса на учениците“, допълва той.

Добре осъзнава, че физиката не е сред най-лесните предмети, и затова смята, че преди учениците да обикнат науката, трябва да повярват на човека, който стои пред тях.

„Учениците виждат, че ги уважавам. Те също ме уважават и комуникацията между нас е на много добро ниво“, казва преподавателят.

Уважението обаче върви ръка за ръка с ясни правила. В час се влиза без телефон, дъвченето на дъвки е забранено, а дисциплината важи еднакво за всички. „Няма наши и ваши ученици. Правилата са еднакви за всички“, казва той.

В същото време не позволява часовете да се превърнат в монотонни лекции. След края на урока винаги оставя няколко минути за въпроси. Понякога те са свързани с физиката, друг път разговарят за любимите му пътувания или местата, които е посетил. Именно тези кратки разговори помагат на учениците да видят в своя учител човек, който се интересува от тяхното мнение и ги изслушва. Така изграждат взаимно доверие.

За инж. Николов обратната връзка от учениците е много важна. Затова

в края на всяка учебна година възпитаниците му попълват анонимна анкета.

Въпросите са свързани с учебния материал, начина на преподаване и на изпитване. Признава, че отговорите им почти винаги се повтарят – на учениците им харесва това, че в клас не учат само суха теория, а винаги има и практика. Оценяват и това, че учителят обръща специално внимание в последните минути от часа на същината от урока – това, което трябва да запомнят.

„Винаги казвам най-важното, което трябва да се знае. Това е и материалът, върху който изпитвам“, обяснява учителят.

Именно желанието да направи физиката по-разбираема го провокира да започне да прави проектни STEM седмици с ученици в края на всяка учебна година. Идеята си „открадва“ по време на посещение на училище в Бургас, където организират подобни седмици по различни предмети.

„Идеята много ми хареса и си казах: Защо да не направим проектна седмица и по физика?“, спомня си той.

Така се раждат STEM проектите по физика, които днес учениците в 119. СУ очакват с нетърпение.

Зад отличената практика „STEM проекти по физика“ стои много повече от поредица презентации. Това е цялостен модел на обучение, който превръща учениците в изследователи, а учебната година – в подготовка за своеобразен празник на науката.

Всичко започва още през септември. Вместо да получат задача за поредния реферат,

учениците трябва да изберат физично явление или експеримент, който ги впечатлява, и да измислят как да го представят по възможно най-интересния начин.

Един работи върху безжично предаване на енергия, друг конструира модел на водно колело, трети създава холограма, а четвърти демонстрира атмосферното налягане с експеримента „Яйце в бутилка“. Общото между всички проекти е, че стъпват върху знанията, натрупани в часовете по физика от VII до X клас, и показват как научните закони работят в реалния свят.

„Учениците още в началото на годината започват да мислят какво ще направят. После непрекъснато идват да обсъждаме идеи, да питат, да показват как върви работата им. Така поддържат мотивацията си през цялата година“, разказва учителят.

По време на подготовката ролята му не е да дава готови решения, а да бъде ментор. Насочва учениците към надеждни източници, обсъжда с тях възможните експерименти и ги насърчава сами да откриват най-добрия начин да представят своите идеи. Така проектите се превръщат не само в проверка на знанията, но и в урок по планиране, критично мислене и работа в екип.

Особено място в практиката заемат родителите.

Макар учениците вече да са в гимназиален етап, много семейства с желание се включват в подготовката на проектите – помагат при намирането на материали и изработването на макети или в заснемането на видеа. Според инж. Николов това сътрудничество има стойност далеч отвъд оценката.

„Получавам обратна връзка от родители, които ми казват, че за тях също е било интересно и че благодарение на проектите са прекарали повече време с децата си. Това е нещо много ценно“, казва той.

Кулминацията настъпва в края на учебната година, когато училището се превръща в своеобразна научна изложба. Пред съученици, учители и ръководството на училището учениците представят своите разработки, демонстрират експерименти и обясняват физичните закони, които стоят зад тях.