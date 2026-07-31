Седмо място сред близо 60 отбора от 22 държави. Зад този впечатляващ резултат стоят не просто успешно преминати състезателни трасета, а месеци на упорити тренировки, преодолени трудности и безусловно доверие. А също и учители, които възпитават не само знания, но и характер. Това доказват младите огнеборци от Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, които извеждат България сред най-добрите в XXV международно младежко състезание по пожароприложен спорт, проведено в Шумперк, Чехия.

Международният форум събра близо 60 отбора от 22 държави и се превърна не само в арена за спортно съревнование, но и в място за обмен на опит, приятелства и добри практики между младите хора, обединени от каузата на доброволчеството и пожарната безопасност.

България беше представена от три отбора – от Кюстендил, Лом и Тетевен,

които за първи път участваха в подобен международен форум. И трите тима демонстрираха високо ниво на подготовка, дисциплина и спортсменски дух в дисциплините „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400-метрово щафетно бягане с препятствия“.

Най-високо в крайното класиране се нареди отборът на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, който завоюва престижното седмо място. Следва отбора на Лом с 14-а позиция, а момичетата от Тетевен завършиха 19-и. Така и трите български отбора достойно представиха страната ни. Те показаха, че младежките противопожарни отряди в България развиват млади хора с висока подготовка, дисциплина и чувство за обществена отговорност.

За отбора на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ това класиране е повече от спортен успех. То е резултат от стотици часове тренировки, постоянство и силен колектив, изграден с търпение и доверие.

„Днес думите са малко, защото сърцето ми е изпълнено с гордост“, споделя ръководителят на отбора Лилия Георгиева, която повече от всеки друг познава пътя, извървян от нейните възпитаници.

По думите ѝ учениците не са спечелили само престижно класиране, а и уважението на всички, които са имали щастието да видят какво стои зад този успех. „Защото зад него стоят стотици часове тренировки, дисциплина, лишения, болка, умора и една непоколебима воля да стигнете до края“, посочва тя.

Зад тези думи стои истинска история. Малко преди заминаването за Чехия един от основните състезатели получава тежка контузия и лекарска забрана да продължи подготовката. Отборът е принуден в последния момент да промени състава си – изпитание, което би разколебало всеки колектив.

„Точно тогава човек разбира на кого може да разчита. На мястото на контузения състезател застава друго момче, което за кратко време се превръща в неразделна част от отбора. Съотборниците му го приемат безусловно, а общата цел се оказва по-силна от трудностите. Именно в такива моменти се изграждат истинските екипи“, казва Георгиева.

Особено силно звучи посланието ѝ: „Няма „други“ деца. Всяко едно от тях има име. Има характер. Има мечти. Никой не може да бъде заменен, така както не може да бъде заменено доверието, което едно дете дава на възрастните около себе си“.

Именно доверието между учител и ученици превръща един училищен отбор в истинска общност.

След напрегнатото начало участниците се включват в лагерна олимпиада. Те представят националните традиции и култура на своите държави и редица инициативи, насърчаващи общуването между младите хора.

Така международният форум се превръща не само в спортно събитие, но и в пространство за културен обмен, нови приятелства и споделени ценности между млади хора от различни държави.

В края на надпреварата Лилия Георгиева отправя към своите възпитаници думи, които вероятно ще останат с тях много по-дълго от всяко класиране: „За мен вие не сте просто седмият отбор в света. Вие сте шампиони. Това е победата, която никой никога няма да може да ви отнеме. Гордея се с вас повече, отколкото думите могат да опишат“.

Успехът на младите огнеборци от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил е пример как училището може да бъде място, в което се изграждат знания, характер и гражданска отговорност.