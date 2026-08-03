„Колегите ми са висококвалифицирани, мотивирани и работят с желание. Именно това ни позволява да постигаме все по-добри резултати и да бъдем сред водещите училища както в областта, така и сред първите 100 в страната“, разказва пред „Аз-буки“ директорът на СУ „Васил Левски“ в Карлово Димитрия Каралова. По думите ѝ

мисията на училището е да развива качествено образование чрез предоставянето на разнообразни възможности за развитие на учениците.

Възпитаниците на училиещто са над 1157. След VII клас се предлагат три профилирани паралелки – „Икономическо развитие“ с интензивно изучаване на английски език, „Природни науки“, която от учебната 2026/2027 г. е с разширено изучаване по английски език, и „Софтуерни и хардуерни науки“, отново с интензивно изучаване на английски език.

Училището разполага с два STEM центъра.

Първият е открит преди няколко години в основната сграда, а през март тази година започва работа и втори STEM център за учениците от начален етап.

„Имаме кабинети по математика, информационни технологии, Maker Space, зала по роботика и голяма многофункционална зала. В начален етап учениците работят в залата по роботика и кабинетите по математика, природни науки, информатика и лаборатория. По национална програма имаме отлично оборудвани кабинети по химия и опазване на околната среда, по биология и здравно образование, по български език и литература. Има осем кабинета – високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). От тях два са в начален етап и шест в прогимназиален и гимназиален етап на училището“, разказва директорката Димитрия Каралова.

Модерната материална база върви ръка за ръка с добрите резултати.

Училището отчита постижения над средните за страната на националните външни оценявания.

На НВО след X клас средният резултат по български език и литература е 63,69 точки при 45,49 средно за страната. По математика училището също е над националното ниво – 31,93 точки при 30,34 средно за страната.

При седмокласниците резултатите също са по-високи от средните за страната. По български език и литература учениците постигат 64,35 точки при национални 55,28 точки, а по математика – 40,61 точки при 38,46 средно за България.

Доброто представяне продължава и след XII клас.

СУ „Васил Левски“ е сред първите десет училища в Пловдивска област по резултати от държавните зрелостни изпити.

Заема осмо място в общото класиране, четвърто място по английски език и трето по информационни технологии.

„Около 96% от зрелостниците ни продължават обучението си във висши училища. Най-често избират Софийския, Пловдивския и Техническия университет, Университета по хранителни технологии и други български висши училища“, обяснява Каралова.

Част от учениците продължават образованието си и в чужбина. „Миналата година наш възпитаник получи Национална диплома след две пълни шестици на държавните зрелостни изпити, но продължи да учи в България“, уточнява тя.

Освен на високите общообразователни резултати,

училището отделя особено внимание и на извънкласния живот.

Училището предлага богата палитра от занимания по интереси.

„Извънкласните занимания придават характер и различен облик на всяко училище“, убедена е директорката.

Наред с групите по математика и български език и литература, които са в помощ на подготовката за националните външни оценявания, в училището има сформиран хор, вокална група и мажоретен състав. Учениците редовно взимат участие в училищни и общински празници, национални и международни конкурси и състезания.

Особено място в извънкласния живот на училището заема и театралната работилница „Мизансцен“,

ръководена от учителите Христина Дамянова, Иван Иванов и Веселин Млячков. Само през последните месеци младите актьори печелят множество отличия от театрални форуми в София и Сливен.

Освен всичко това СУ „Васил Левски“ е в Списъка на иновативните училища на Министерството на образованието и науката. Още от I клас учениците се включват в дейности, свързани с програмиране и информационни технологии. В заниманията по интереси работят с LEGO конструктори и Micro:bit и след това постепенно надграждат знанията си през следващите класове на обучението.

Все по-осезаемо в учебния процес присъства и изкуственият интелект. Учениците го използват в клас с учебна цел, а преподавателите – при подготовката на презентации, уроци, тестове и учебни материали.

В училището се провеждат и множество интердисциплинарни уроци, които обединяват предмети като математика и английски език, химия и опазване на околната среда и английски език, физическо възпитание и спорт с български език и литература и други.

През годините в традиция се е превърнало и провеждането на Седмица на математиката, която включва разнообразни и много интересни инициативи за учениците.

Училището е предпочитан партньор в международния обмен на ученици.

Има тесни връзки с „Блейкън Хай Скуул“ от град Честър, Великобритания, и с училището в град Осио Сото в Италия. Активно участва в „Еразъм+“.

Сред приоритетите на училището е активното партньорство с родителите.

„Те не са само публика, а участват непосредствено в редица открити уроци, спортни празници и състезания, особено в началния етап на обучение“, казва директорката.

Тя истински вярва, че тайната на успеха се крие в съчетанието между модерна образователна среда, иновативни подходи, силен учителски екип и богата извънкласна дейност. „Всичко това превръща СУ „Васил Левски“ в Карлово в едно от предпочитаните училища от ученици и родители“, завършва Димитрия Каралова.