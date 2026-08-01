За втора поредна година на официална церемония бяха връчени Националните награди за приобщаващо образование под егидата на МОН.

Целта на инициативата, организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, е да отличи личностите и образователните институции, които създават подкрепяща среда за всяко дете.

Разговаряме с Йорданка Стоянова от ДГ „Мир“ в Карнобат. Тя получи най-високото отличие в категория „Директор на детска градина, прилагаща приобщаващо образование“.

Когато родители на дете със специални образователни потребности прекрачат прага на директорския кабинет в ДГ „Мир“ в Карнобат, често идват със страх. Не знаят дали детето им ще бъде прието, дали ще срещнат разбиране и дали някой ще ги подкрепи в трудния път, който им предстои. Директорът Йорданка Стоянова познава добре това притеснение и е категорична: „Никога не съм върнала родител, без да го изслушам, и никога не съм отказала да приема детето му“.

Това разбиране е в основата на работата, донесла на Стоянова отличието „Директор на детска градина, прилагаща приобщаващо образование“. Номинацията идва от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Бургас с ръководител Антоанета Стоянова – партньор, който през годините помага на екипа на детската градина с обучения, насоки и споделяне на добри практики.

За директора наградата е признание не само за личните ѝ усилия, но и за дългия път, извървян от целия екип. „Изключително горда и щастлива съм. Дори не предполагах, че толкова ме ценят като директор“, споделя тя.

Приобщаването като стратегически избор

Подкрепата за децата със специални образователни потребности не е отделна инициатива или временен проект в ДГ „Мир“. Тя е заложена като приоритет във вътрешната програма за развитие на институцията. Първата задача, която директорът и екипът си поставят, е да подготвят образователната среда така, че тя да отговаря на потребностите на всяко дете.

Детската градина постепенно преобразява ресурсния и логопедичния кабинет, закупува съвременни материали и създава специално оборудвани игротеки. Втората от тях е изградена с особено внимание към децата, които се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Решенията не идват изведнъж и не са спуснати отвън като готов модел. Специалистите от Регионалния център в Бургас представят различни добри практики, а екипът на ДГ „Мир“ ги адаптира спрямо собствената си среда и потребностите на децата.

Променя се не само материалната база. Увеличават се знанията, увереността и желанието на педагозите да работят с деца със специални образователни потребности. Днес в детската градина има двама ресурсни учители и логопед.

„Образователната среда е много важна. Тя е трамплинът, върху който трябва да стъпим, за да можем да развиваме децата“, казва Йорданка Стоянова.

LEGO човечета помагат на децата да разпознават емоциите

Сътрудничеството с Центъра за творческо обучение дава възможност на детската градина да въведе нови технологии и образователни подходи. Една от първите стъпки е използването на облачна платформа на Google for Education, чрез която е създадено споделено пространство за комуникация между екипа и родителите.

По-късно в заниманията навлизат конструкторите LEGO, а учителите преминават необходимата подготовка за работа с тях. Създаден е клуб „Знайко“ и специален LEGO център.

Особено ценни се оказват фигурките с различни изражения – усмихнати, тъжни, намръщени или весели. Чрез тях децата се учат да разпознават емоции, да говорят за тях и да реагират по подходящ начин. Методът привлича интереса на всички малчугани, но има особена полза за част от децата със специални образователни потребности. „Построй ми емоции“ кани децата да изследват света на емоциите и техните физически проявления по забавен и ангажиращ начин. Така те се учат по-добре да разбират чувствата на другия, както и на съпричастност и емпатия чрез „Влез в обувките на другия“. Децата ще имат възможност и чрез рисуване в детската градина да изразяват своите чувства и емоции по време на игра.

Работата с конструктори постепенно се разширява и в посока роботика. През изминалата учебна година възпитаници на ДГ „Мир“ участват във FIRST® LEGO® League – сезон UNEARTHED – 2025/2026 г. в Бургас, и се представят успешно с представения модел на „Крепост „Маркели“ – страж на историята на град Карнобат“. Участват с два отбора по четири деца и техните родители.

Доверието на родителите се печели бавно

Един от най-деликатните моменти е разговорът с родителите, когато педагозите забележат затруднение в общуването, речевото или цялостното развитие на детето. Ранният скрининг при тригодишните показва областите, в които те имат нужда от подкрепа, но приемането на проблема невинаги е лесно за семейството.

„Още в първите 10 – 15 минути педагозите могат да забележат дали детето има затруднения в общуването, или дали речта му отговаря на възрастта. Понякога обаче убеждаването на родителите, че трябва да се вземат своевременни мерки, е дълъг, продължителен и сложен процес“, обяснява Стоянова.

Затова политиката на общуване със семействата е сред най-важните елементи в работата на детската градина. Родителите трябва не просто да бъдат информирани, а да се почувстват разбрани, насърчени и подготвени да подкрепят детето и у дома.

Показателно за изграденото доверие е решението на семейства на две деца, завършили четвърта група, да отложат постъпването им в първи клас и да ги оставят още една година в ДГ „Мир“.

„Родителите усещат, че можем да бъдем максимално полезни на децата им поне още една година“, посочва директорът.

Урок по приемане, започнал преди години

За Йорданка Стоянова приобщаването не започва с директорския пост. Още като учител тя предлага деца с увреждания и лишени от родителска грижа от център в близкото село Искра да посещават детската градина веднъж или два пъти месечно.

Идеята е подкрепена от тогавашния директор на ДГ „Мир“. Гостуващите деца рисуват, пеят, участват в тържества и играят с връстниците си.

„В очите им се четеше колко много означава за тях да влязат в занималнята на една обикновена детска градина и да общуват с други деца“, спомня си Стоянова.

Не по-малко важна е реакцията на възпитаниците на ДГ „Мир“. Те приемат своите гости естествено, общуват и играят с тях без предразсъдъци. Чрез инициативата „Училище за родители“ с различните деца и техните потребности са запознати и семействата.

Този опит показва едно от най-важните достойнства на приобщаващото образование – то не подкрепя само детето със специални потребности. То учи всички останали на съпричастност, приемане и уважение към различията.

Подкрепа и за прехода към I клас

В ДГ „Мир“ се обучават 127 деца, като отделно функционира и яслена група. През изминалата учебна година шест са били децата със специални образователни потребности. Четири от тях вече напускат детската градина и продължават образованието си в училище, а през септември се очаква да бъдат приети още две деца, които ще се нуждаят от допълнителна подкрепа.

За плавния преход към I клас детската градина организира срещи с начални учители и посещения в училище. На част от бъдещите първокласници се предоставят и материали, чрез които предварително да се запознаят с онова, което ги очаква.

Децата получават подкрепа и по програмата „Силен старт“, включително допълнително обучение по български език.

Предстои екипът да бъде обучен и за работа с нов софтуер, насочен към развитието на когнитивните умения, паметта и концентрацията. Програмата включва 72 педагогически ситуации за деца от първа, втора и трета група. В нея ще участват и децата със специални образователни потребности, като заниманията ще бъдат адаптирани към възможностите им.

През септември ще бъде актуализирана и вътрешната програма, по която детската градина ще работи през новата учебна година.

Големите сърца са по-важни от добрата база

ДГ „Мир“ е сред най-големите детски градини в Карнобат. Тя разполага с просторен двор, физкултурен салон, собствена кухня, детска библиотека „Прозорче към света“, ресурсен и логопедичен кабинет. За децата се грижи екип от педагози, медицински и помощен персонал, ресурсни учители и логопед.

Материалната среда, специалистите и иновативните методи имат съществено значение. Според Йорданка Стоянова обаче нито една програма или модерно оборудване не може да създаде приобщаваща детска градина.

„Най-важното от всичко е желанието. Ако хората от екипа не са подготвени и нямат големи сърца, нищо няма да се получи.“

В ДГ „Мир“ приобщаващото образование не означава просто детето да бъде записано и да присъства в групата. То означава да бъде прието, разбрано и подкрепено да развие възможностите си. А семейството му да знае, че няма да извърви този път само.