Критерии за подбор и оценка на кандидатурите за участие в Националната програма „Избирам да следвам в България“ са разписани в публикувания за обществено обсъждане проект на Заповед на министъра на образованието и науката.

Както „Аз-буки“, писа Програмата бе приета от Министерския съвет в началото на декември 2025 г. По нея финансова подкрепа за обучение в български държавни висши училища ще получават талантливи родни ученици и първокурсници, спечелили отличия на международни олимпиади. По Програмата с продължителност 5 години те ще могат да учат безплатно и да получават стипендии. Общият размер на средствата е 3,6 млн. евро.

Право на участие в „Избирам да следвам в България“ имат младежи, които отговарят едновременно на няколко изисквания –

имат статут на лауреати, завоювали златни, сребърни или бронзови медали (класирани на първо, второ или трето място) от няколко посочени международни олимпиади.

Това са основни международни олимпиади с национална селекция и национален отбор – по математика (IMO), по физика (IPhO), по химия (IChO), по информатика (IOI), по биология (IBO), по изкуствен интелект (IOAI), по астрономия и астрофизика (IOAA), по лингвистика (IOL), по география (iGeo), по философия (IPO) и Менделеева олимпиада по химия (IMChO).

Описани са и други олимпиади с национална селекция и национален отбор (европейски, балкански и др.) – Европейска олимпиада по физика (EuPhO), Европейска олимпиада по математика за момичета (EGMO), Европейска олимпиада по информатика за момичета (EGOI), Балканска олимпиада по математика (BMO) и Балканска олимпиада по информатика (BOI).

Сред посочените изисквания е олимпиадата да е по един от следните предмети – математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, философия, география/науки за земята и изкуствен интелект.

Освен това

медалът на кандидата по Програмата трябва да е завоюван през годината, предшестваща кандидатстването (за кандидат-студенти), или в предходната година (за действащи студенти в I курс).

Програмата осигурява на одобрените участници освобождаване от заплащане на семестриални такси за обучение и месечна стипендия (10 месеца в рамките на една академична година) в размер на 665 евро. Максималният период за получаване на стипендия е не повече от 4 академични години общо.

Стипендиите и освобождаването от такси се прилагат само за редовна форма на обучение в държавни висши училища,

в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от професионални направления в областите „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“.

След приемането на Програмата МОН изпраща уведомително писмо и покана до държавните висши училища. Онези от тях, които обучават студенти в допустимите професионални направления по области на висше образование и имат заявен интерес, подписват Споразумение за партньорство с МОН.

Кандидатите подават заявление и изискуемите документи в срок до 15 октомври на текущата година директно до висшето училище, в което са приети да се обучават. Първоначална проверка на документите се извършва от висшите училища. До 1 ноември на текущата година те подават обобщените заявки за участие на лауреатите към МОН.

Кандидатурите се разглеждат от комисия, определена със заповед на просветния министър. В нея участват представители на МОН (Дирекция „Висше образование“ и Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“), Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, Националния STEM център, фондация „Еврика“, Националното представителство на студентските съвети, Сдружение „Съвет на ректорите на висшите училища в Република България“ и др. по решение на Комисията.

Тя разглежда заявките в срок до 15 ноември на текущата година и предлага на министъра на образованието и науката за утвърждаване класираните кандидати.

Когато броят на кандидатите надвишава годишния бюджет на Програмата, се прилага точкова система за класиране в низходящ ред, в която се включват не повече от три завоювани медала.

Според проекта златен медал от основна международна олимпиада с национална селекция и национален отбор носи 120 точки, сребърен – 60 точки, а бронзов – 40 точки. Златното отличие от друга международна олимпиада с национална селекция и национален отбор – европейска, балканска и др., носи на кандидата 30 точки, сребърното – 15 точки, а бронзовото – 10 точки.

Допълнителен медал от основна международна олимпиада носи точки по същия начин като първия представен медал от такава. Допълнително отличие от друга международна олимпиада с национална селекция и национален отбор носи точки по същия начин като първия представен медал от такава.

По този начин максималният брой точки, които може да получи кандидат е 270 т.

Комисията предлага на просветния министър за утвърждаване списъка на класираните кандидат-стипендианти. И въз основа на него МОН превежда целевите средства към държавните висшите училища, които изплащат стипендиите на студентите.

Сред условията за участие е отбелязано още, че

през целия срок на обучение стипендиантите по Програмата подлежат на годишен преглед на академичните постижения.

При незадоволителни резултати, прекъсване или промяна формата на обучение, Комисията може да вземе решение за намаляване или спиране на финансирането за съответния студент.

Участниците в Програмата трябва да поддържат среден успех за всяка академична година не по-нисък от „Много добър 4,75“, да се обучават в редовна форма и да не я променят в задочна или дистанционна, да не са прекъсвали обучението си освен по уважителни причини (майчинство, болест, лечение), а в случай на промяна на специалността и/или висшето училище студентът да се обучава по специалност от обхвата на Програмата.

Комисията може да актуализира всяка година списъка с олимпиадите, пише в проектозаповедта.