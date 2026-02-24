„Работата по реформата на учебните програми ще продължи. По всички предмети са събрани работни групи, които работят по тяхното облекчаване.“ Това заяви служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов след свиканата от него

работна среща с началниците на регионалните управления на образованието.

На нея са обсъдени актуалните задачи пред системата, както и необходимостта от запазване на неутралност на образователните институции в рамките на предстоящата предизборна кампания.

„Следващата седмица възобновяваме работата на групите, за да видим не само от какво можем да се освободим в учебните програми, но и какво сме изхвърлили през годините, за да се стига до проблеми и да се налага да говорим отново за тема за възпитание, за дисциплина“, заяви още министър Сергей Игнатов.

По думите му програмите често са претрупани, а децата са претоварени. Има и случаи, в които материалът, който се поднася, не е съобразен с психологическото и възрастовото развитие на детето.

„Привърженик съм на това децата да имат време да мислят. Не мога да направя реформа за два-три месеца, но ще съдействам този процес да върви в тази посока. Деца трябва да имат време да мислят и да усвоят всичко практически, дори игрово на определена възраст“, заяви проф. Игнатов.

Друга важна тема, по която екипът на МОН ще работи, е изкуственият интелект.

„Амбицията ни е още от следващата учебна година да имаме учители, които са подготвени за работа с изкуствен интелект, за да може той да се внедрява в училище“, заяви министърът.

Просветното министерство ще лидира процеса по въвеждането на изкуствения интелект.

По думите на проф. Игнатов част от гилдията и от родителите не подкрепят употребата на изкуствения интелект като инструмент, но е по-добре в училищата да започне да се работи с него. В противен случай, ако не се вземат мерки, след няколко години може да се окаже, че страната изостава в тази сфера.

Министър Игнатов изрази очаквания да започне и обсъждането на промените в Закона за предучилищното и училищното образование на второ четене в ресорната комисия в Народното събрание. Заседание по тази тема е насрочено за 25 февруари.

„Дано всички да не мислят за политическите си цели, а за бъдещето на нашите деца. За да бъде добър закон, който да работи поне няколко години без всякакви сътресения“, коментира проф. Игнатов.

Министърът бе категоричен, че е необходимо българското училище да се запази свободно от всякаква политическа агитация.

„Правителството е амбицирано и ще направи всичко възможно изборите да бъдат честни и прозрачни“, каза просветният министър.

По думите му ролята на Министерството на образованието и науката е да създаде спокойна обстановка, образователният процес да продължава без всякакви сътресения и в никакъв случай системата да не се политизира.

„Ще направя всичко възможно училищата да не са площадка за изборна агитация. Нашата задача е децата да бъдат спокойни“, увери проф. Сергей Игнатов.

МОН ще работи в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, с което ще обменя информация до изборния ден. Министърът посочи, че гражданите могат да сигнализират за нередности и регионалните управления на образованието в страната.

В срещата с началниците на регионалните управления на образованието взимат участие и заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков, представители на Охранителна полиция и сектор „Детска престъпност“, заместник-министрите д-р Емилия Лазарова и Наталия Михалевска, главният секретар на МОН Любомир Йосифов, началникът на кабинета на министъра Мария Петкова и др.