„Едно наргиле се равнява на 100 изпушени цигари, а райският газ може да се окаже адски. Не бъдете лоша статистика.“ С тези думи д-р Шасине Вели от Клиниката по спешна токсикология на Военномедицинската академия се обърна към ученици от Националното средно училище „София“, съобщават от Пресцентъра на ВМА.

Срещата на токсиколози от ВМА се провежда в рамките на инициатива на Държавната агенция за закрила на детето,

насочена към превенция на употребата на райски газ, вейпове и наркотични вещества сред децата. Инициативата цели учениците да се срещнат с водещи специалисти и да чуят от първо лице за тежките последствия от експериментирането с подобни субстанции.

През последните години сред тийнейджърите се наблюдават нови и тревожни тенденции – употреба на вейпове, синтетични канабиноиди, хексахидроканабинол и балони с т.нар. райски газ. Зад тези привидно безобидни форми на забавление обаче се крият сериозни рискове за здравето, отбелязват лекарите от ВМА.

Зад популярното наименование „райски газ“ стои диазотният оксид – вещество, използвано в хранителната индустрия и в медицината като анестетик. Извън контролирана среда то може да доведе до сериозни здравословни последствия. Сред наблюдаваните ефекти са силен световъртеж, гадене, нарушения във възприятието за реалността, халюцинации, неврологични увреждания и дефицит на витамин B 12 . При продължителна употреба тези състояния могат да причинят трайни поражения върху организма.

Д-р Вели обръща внимание и на друга нарастваща тенденция – употребата на вейпове, които често се възприемат като по-безопасна алтернатива на традиционните цигари. В съдържанието на тези устройства могат да се открият никотин, синтетични канабиноиди, различни химични съединения и метали.

Никотинът в солева форма обаче води до бързо развитие на зависимост, особено при подрастващите.

Употребата на хексахидроканабинол също е притеснителна, посочват от Военномедицинската академия. Това е синтетично вещество, което въздейства върху централната нервна система. Неговите фармакологични свойства все още не са достатъчно изследвани, но наличните данни показват риск от силни психични реакции, паник атаки, агресия, халюцинации, гърчове и дори загуба на съзнание.

Според специалистите едно от най-големите предизвикателства е, че новите вещества се разпространяват бързо, съдържанието им невинаги е ясно, а клиничната картина при интоксикация може да бъде много различна – от безпокойство и паник атаки до загуба на съзнание и тежки неврологични реакции.

От ВМА отправят и ясно послание – информираността и превенцията са най-силното средство срещу зависимостите.