Откриване на филиал в структурата на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас, където ще се обучават студенти в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“, предвижда публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет.

Предложението е на основание положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект от края на 2025 г. и решения на Академичния съвет на висшето училище, се посочва в мотивите към проекторешението.

Общият брой на студентите, които ще се обучават във филиала, ще бъде 120. В него ще се провежда обучение по специалностите в образователноквалификационна степен „Бакалавър“ в редовна форма на обучение – „Класическо пеене“, „Поп и джаз пеене“, „Фолклорно пеене“, „Класическа китара“, „Поп и джаз китара“, „Поп и джаз бас китара“, „Кавал“, „Гъдулка“, „Тамбура“ и „Гайда“, и в задочна форма на обучение – „Балетна педагогика“ и „Фолклорна хореография“.

Изборът на специалностите е мотивиран от интереса в региона и е взет с решение на Академичния съвет на Музикалната академия от февруари 2025 г. Учебният процес ще се води от 9 хабилитирани преподаватели, един главен асистент и 2 асистенти. След решение на Общинския съвет за обезпечаване дейността на филиала се предоставят за ползване помещения безвъзмездно за срок от 10 години.

В мотивите към проекторешението се посочва, че към момента в Бургас и региона не е осигурена достатъчна възможност за обучение по направление „Музикално и танцово изкуство“.

В същото време, Бургас се развива устойчиво и динамично в областта на културата, туризма, производството и услугите и се характеризира устойчиво със засилена динамика, а статистическите данни показват тенденция към нарастване на населението в общината и в другите крайморски градове от областта, както и в градовете на област Стара Загора.

Посочва се още, че в сферата на музикалното и танцовото изкуство в Бургас и в Югоизточния регион има няколко специализирани средни училища, чиито капацитет, музикални специалности и брой паралелки постоянно нарастват – Националното училище за музикално и сценично изкуство „Панчо Владигеров“ в Бургас, училищата с разширено изучаване на музика СУ „Добри Чинтулов“ и СУ „Димчо Дебелянов“ в областния град, Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора, Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ в Котел, Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“.

Освен това откриването на филиал на Музикалната академия ще подпомогне Община Бургас и при организирането на събития и културни прояви в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ – МОН (m.slavova@mon.bg), до 2 март 2026 г.