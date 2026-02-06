Седем тематични области са заложени в Концептуалната рамка за дейностите по промоция, превенция и профилактика в българските училища, която е публикувана за обществено обсъждане. Целта е въвеждането на съвременно здравно образование, отбелязват от Министерството на здравеопазването.

С документа се въвежда поетапен и възрастово съобразен подход към здравното образование.

Концепцията обхваща три образователни етапа – начален, прогимназиален и първи гимназиален. Тя е разработена в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и е съгласувана от Министерството на образованието и науката.

Основните тематични области включват здравословно хранене, физическа активност, психично здраве и благополучие, превенция на употребата на психоактивни вещества, лична и обществена безопасност, първа помощ, както и формиране на социални и личностни умения, свързани със здравето.

При децата от I до IV клас фокусът е върху изграждането на основни здравни навици, лична хигиена, физическа активност, здравословно хранене, емоционално развитие, лична безопасност и първа помощ. Сред заложените теми са „Дневен режим“ (I клас), „Създаване на приятелства“ (II клас), „Ситуации на уязвимост в реалния и виртуалния свят“ (III клас), „Оказване на първа помощ при изгаряния, ужилвания и навяхвания“ (IV клас).

В прогимназиалния етап акцентът е върху развитие на умения за вземане на информирани решения, превенция на рисково поведение, психично здраве, взаимоотношения, здравословна среда и влияние на социалните фактори върху здравето. Темите, с които ще се занимават учениците, включат „Източници и функции на витамините и минералите“ (V клас), „Въздействие на наркотиците и на съвместната употреба на ПАВ, рисково поведение“ (VI клас), „Двигателен режим – съставяне, изпълнение и постигане на добра форма“ (VII клас).

Темите в първия гимназиален етап (VIII – X клас) са насочени към задълбочаване на знанията за превенция на хронични и социално значими заболявания, здравословен начин на живот, отговорност към собственото здраве и критично мислене по здравни теми. Сред тях са „Отговорно сексуално поведение“ (VIII клас), „Светът на младите – занимания, забавления и здраве“ (IX клас) и „Оказване на първа помощ при удавяне, транспортиране на пострадали“ (Х клас).

Концептуалната рамка не въвежда нов задължителен учебен предмет и не променя учебните планове, а създава основа за системно и последователно развитие на дейностите по здравно образование и превенция в училищна среда, отбелязват от Здравното министерство. Аз-буки