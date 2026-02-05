В българските школа ще бъде въведена училищната и обществена спортна програма „Just Play“, както и на свързаната с нея международна инициатива „Футбол за училища“ (Football for Schools – F4S), разработена от Международната футболна федерация (FIFA) в партньорство с ЮНЕСКО.

Това ще стане възможно благодарение на подписаното споразумение за дългосрочно сътрудничество за нейното реализиране от страна на министрите на образованието и науката и на младежта и спорта Красимир Вълчев и Иван Пешев и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Програмата има за цел дългосрочното физическо, социално и личностно

развитие на децата чрез интерактивни футболни сесии и образователни дейности.

Тя е предназначена за деца на възраст от 4 до 14 години, включително със специални образователни потребности и хронични заболявания.

Основен фокус е поставен върху изграждането на жизнени умения, насърчаването на активен и здравословен начин на живот, развитието на социални и личностни компетентности, както и създаването на безопасна, приобщаваща и подкрепяща среда в училищата.

Част от сключения меморандум е и

създаването на специална мобилна апликация на ФИФА, която ще бъде изцяло адаптирана на български език.

В нея ще бъдат структурирани тренировъчни и образователни материали, предназначени за използване от учителите при обучението на децата. Всички преподаватели, включени в Програмата, ще преминат съответно обучение за работа с апликацията и прилагане на методиката в учебна и извънкласна среда.

Съгласно споразумението БФС ще осигури необходимото спортно оборудване за участващите училища, обучение за учители и координатор на Програмата, както и ще поеме разходите по нейното изпълнение. Футболният съюз ще организира и допълнителни турнири и състезания, в рамките на които децата ще имат възможност активно да участват, да прилагат наученото и да развиват спортните и социалните си умения в реална игрова среда.

Министерството на образованието и науката ще съдейства за прилагането и популяризирането на Програмата в образователната система, а Министерството на младежта и спорта ще подкрепя инициативата като част от държавната политика за развитие на спорта и физическата активност сред децата и младежите.

Меморандумът е със срок на действие от три години, а с подписването му БФС, МОН и ММС заявяват общата си воля да обединят усилия, експертиза и ресурси в полза на децата в България и да използват футбола като инструмент за образование, възпитание и положителна социална промяна.

На събитието в МОН присъстваха началникът на кабинета на министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев и заместник-изпълнителният директор на БФС по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова.