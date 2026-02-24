INSAIT има пет приети научни статии на тазгодишното издание на ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2026), съобщават от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е най-престижната международна конференция в областта на алгоритмите и теоретичната информатика и №1 в света в тази сфера според класацията на Google Scholar.

По брой приети статии INSAIT, част от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, се нарежда пред университетите „Кеймбридж“ и „Харвард“ и редица водещи институции в САЩ и Европа, като изравнява резултата на „Цинхуа“ – номер 1 университет на Китай.

STOC 2026 ще се проведе в Солт Лейк Сити, САЩ, между 22 и 26 юни.

Конференцията ежегодно събира водещи учени от най-престижните университети и технологични компании в света, които представят фундаментални научни резултати в областта на алгоритмите, изчисленията, криптографията и разпределените системи – резултати, които стоят в основата на бъдещи технологии.

Приетите статии на INSAIT са резултат от Групата по теория и алгоритми, ръководена от д-р Бернхард Хойплер, доктор от Масачузетския технологичен институт (MIT), преди това професор в „Карнеги Мелън“, САЩ, носител на ERC Starting Grant и учен с международно признат принос в областта на алгоритмите, теорията на кодирането и разпределените изчисления.