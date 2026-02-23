„Националният студентски дом (НСД) ще бъде отворен за всички студенти, като се създадат възможности за организиране на различни събития, инициативи и обособяване на споделени пространства за учене и творчество.“ Това подчерта министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, цитиран от Пресцентъра на МОН.

Той проведе последователни срещи с Националното представителство на студентските съвети (НПСС),

както и с част от другите организации, които през последните години се помещават в сградата – „Студентина“ и Студентското общество за компютърно изкуство.

Ще бъде разработена идейна концепция за управлението на Дома, която ще бъде публикувана за обществено обсъждане, стана ясно по време на срещата. За целта ще бъде създадена работна група между МОН, НСД, НПСС и организациите, ползващи помещения в Дома.

„Това е сграда, изградена с дарение и завещана да се използва от студентите и ще предприемем всички действия да я отворим за тях“, подчерта проф. Сергей Игнатов.

Той беше категоричен, че никой студент няма да бъде гонен от сградата, но същевременно ще се прекрати и практиката голяма част от помещенията да бъдат отдавани на отделни организации безвъзмездно и за дълъг срок без обективни критерии за това.