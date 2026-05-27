Държавата ще осигури средства за издръжка на обучението на 42 560 новоприети студенти в I курс – от тях 36 354 след средно образование, в 38-те държавни висши училища през учебната 2026/2027 г., като това е ръст от 776 места в сравнение с миналата година.

Студентите в редовна форма на обучение са 36 504, в задочна форма на обучение – 5920, и в дистанционна форма – 136.

Това е записано в публикувания за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през учебната 2026/2027 г.

Повече места в сравнение с учебната 2025/2026 г. се предлага да бъдат утвърдени в няколко професионални направления, като част от тях са „Здравни грижи“ – ръст от 165 места за студенти по специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“; „Психология“, „Икономика“, „Туризъм“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“ и други.

След съгласуване с министъра на здравеопазването се предлага увеличение на местата за студенти по специалности от регулираните професии и докторанти от професионални направления „Обществено здраве“ и „Медицина“, се посочва в доклада на просветния министър към проекторешението.

Получени са и допълнителни заявки от министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната за утвърждаване на по-голям брой на приеманите за обучение студенти в професионални направления „Национална сигурност“ и „Военно дело“, които също са взети предвид.

Експертната комисия за изготвяне на оценка на потребностите на пазара на труда дава положителна оценка и на заявката на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и определя прием в образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…“ на 30 студенти в редовна форма на обучение по специалност от регулираните професии „Медицински лаборант“. Уважена е и заявка на Техническия университет – София, във връзка с потребностите на пазара на труда от специалисти в ПН „Педагогика на обучението по…“, като е определен прием в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на 24 студенти в редовна форма на обучение и в ОКС „магистър след придобита степен бакалавър“ на 24 студенти в редовна форма на обучение.

За следващата академична година се предлага прием на 15 594 студенти срещу заплащане в държавните висши училища. Това е намаление с 957 места спрямо предходната година.

Министерството на образованието и науката предлага за учебната 2026/2027 г.

да бъдат приети 1542 докторанти в държавните висши училища и 321 в научните организации, от които 200 в БАН и 58 в Селскостопанската академия. Докторантите в редовна форма на обучение са 1320, а в задочна форма на обучение – 222.

С проекта се утвърждава и броят на приеманите за обучение студенти и докторанти чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България, в българските държавни висши училища.

Съгласно ПМС 103/1993 г. местата за обучение на наши сънародници от чужбина в държавни висши училища за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ са до 2000 и до 40 за образователната и научна степен „Доктор“.

По реда на ПМС 228/1997 г. българската държава ще осигури до 300 места за обучение на граждани на Република Северна Македония за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и до 5 места за ОНС „Доктор“.

Съобразно ПМС 264/2024 г. българската държава ще осигури и до 400 места за обучение на чуждестранни граждани или лица без гражданство, получили временна закрила на територията на Република България, за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“.

Предложеният прием на студенти и докторанти съгласно цитираните актове на Министерския съвет е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с предложенията на висшите училища.

Индикативният размер на необходимите средства за 2027 г. за издръжка на обучението на студентите и докторантите в I курс през учебната 2026/2027 г. е в размер на 167,2 млн. евро и е в рамките на разчетените средства за висше образование с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027/2028 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до 22 юни 2026 г. към дирекция „Висше образование" – МОН (a.kostov@mon.bg).