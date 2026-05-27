Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ към Института по астрономия – БАН, ще проведе традиционния Ден на отворените врати на 31 май – неделя, от 10 до 16 ч., съобщават от най-големия изследователски астрономически център в Югоизточна Европа с ръководител проф. Камен Козарев.

Денят тази година съвпада с големия християнски празник Петдесетница – храмов празник за параклиса „Света Троица“, разположен непосредствено до кулата на 2-метровия телескоп в Обсерваторията.

Входът за граждани в Деня на отворените врати е свободен, като те ще могат да се запознаят с дейността на научния комплекс. Посещението включва кратка лекция в кулата на 2-метровия телескоп – най-голямото от петте наблюдателни съоръжения, с които разполага НАО „Рожен“, и разходка по външната му тераса, от която се разкриват зрелищни гледки към Родопите.

Любителите на науката и звездите ще могат да задават въпроси, свързани с Космоса, на астрономи от Института.

Те ще разкажат и за най-новите научни задачи, по които работят в момента.

През това лято недалеч от Обсерваторията ще се осъществи и изграждането на най-новото научно съоръжение за изследване на различни космически обекти – първата в България и в Югоизточна Европа и 53-та на Стария континент станция на уникалния паневропейски радиотелескоп LOFAR.

Преди три години официално беше открит и новият 1,5-метров телескоп „AZ 1500“. В края на миналата година пък заработи и най-новият до този момент в Обсерваторията 80-сантиметров оптичен телескоп. Те са изградени по проект в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020 – 2027 г., координирана от МОН. С двете модерни съоръжения дистанционно и без присъствието на оператор се осъществяват астрономически наблюдения.

През 2026 г. Институтът по астрономия с НАО – БАН, отбелязва 45-годишнината на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, която отваря официално врати на 13 март 1981 г. Разположена е в централния дял на Родопите, на 1750 м надморска височина. Отворена е за посещения от март до октомври и годишно през нея преминават около 15 000 българи и чуждестранни гости.