2294 паралелки са заложени в утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2026/2027 г., съобщават от Министерството на образованието и науката за „Аз-буки“. В тях могат да се обучават 59 584 кандидат-гимназисти.

В дневна форма на обучение са 2165 паралелки с 56 226 места, а в дуална система на обучение – 129 паралелки с 3358 места.

Паралелките в утвърдения план-прием за новата учебна година са с 34 повече спрямо настоящата 2025/2026 г., когато те са 2260.

Най-голям е процентът на местата в паралелките за професионално обучение в област Враца – 76,27%, следвана от област Ловеч със 75,26%. На трето място по процент професионални паралелки е област Монтана – 72,73%.

Трите региона, в които превес имат профилираните паралелки, са област Смолян, където процентът на местата в профилираните паралелки е 54,5% от общия брой места, област Кърджали с 54,17%, в София-град с 51,9%.

В утвърдения план-прием за учебната 2026/2027 г. са заложени общо 129 професионални паралелки в дуална система на обучение. Местата в тях са за 3358 ученици. Най-голям брой професионални паралелки в дуална система на обучение са заложени в област Пловдив – 21, в област Русе са 15,5, а в София-град са 11,5.

От новата учебна 2026/2027 г. ще се прилага и новият Списък на професиите за професионално образование и обучение.

В утвърдения план-прием е обявен прием за 145 професии (дневна и дуална). За 89 професии е обявен прием в дуална форма.

За учебната 2026/2027 г. са утвърдени 261 паралелки с профил „Чужди езици“. Те са с 3 по-малко от утвърдените за учебната 2025/2026 г., сочи още справката. Аз-буки