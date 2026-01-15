Лихвата по студентските кредити да бъде намалена и да не може да надхвърля три процентни пункта, реши Народното събрание със законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, който бе приет в един ден на първо и на второ гласуване.

Според досегашната разпоредба лихвата по студентските кредити бе максимум до 7%. Целта на приетото предложение е те да бъдат по-достъпни за младите хора в България.

При представянето на законопроекта един от вносителите – Габриел Вълков, който е и председател на Парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта, аргументира предлаганите промени с това, че действащият Закон за кредитиране на студенти и докторанти е приет преди 15 години.

„Тогава лихвите по кредитите бяха по-високи. Сега нормалната лихва на ипотечен или потребителски кредит е между 3 и 5%. Няма как студентските кредити да бъдат със 7% лихва. Всеки нормален човек би изтеглил потребителки кредит, което обезсмисля и студентското кредитиране“, заяви Габриел Вълков.

По думите му за банките няма риск, защото студентските кредити са гарантирани от държавата.

Народният представител отбеляза още, че предложението предвижда и други две важни промени. Едната е държавата да възстановява непогасената част от студентския кредит и на двамата родители при раждане или осиновяване на второ дете с цел борба с демографската криза. А другата – да се санкционират банките при нарушаване на типовите договори. Според Вълков е имало такива случаи.

„Подобни промени биха стрували на държавата около 100 000 лв.“, заяви народният представител.