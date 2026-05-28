<h4><img class="size-medium wp-image-233436 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/v.-az-buki-br.-21-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" \/><\/h4>\r\n<h4>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u041f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u044a\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u0435\u0441\u0435\u043d\u0442\u0430\r\n\r\n- \u0421\u0438\u043b\u0430, \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442 \u0438 \u0441\u043c\u044f\u0445 \u0437\u0430 1 \u044e\u043d\u0438\r\n\r\n- \u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0430\u0441 \u0428\u043b\u0430\u0439\u0445\u0435\u0440 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u201e\u0414\u043e\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0445\u043e\u043d\u043e\u0440\u0438\u0441 \u043a\u0430\u0443\u0437\u0430\u201c \u043d\u0430 \u0421\u043e\u0444\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u044f \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442\r\n\r\n- \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u043e\u0442\u0431\u0435\u043b\u044f\u0437\u0432\u0430 \u0414\u0435\u043d\u044f \u043d\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0432\u043e\u0442\u043e \u0438 \u0434\u0443\u0445\u0430\r\n\r\n- \u0414\u0435\u0441\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0416\u0435\u043b\u044f\u0437\u043a\u043e\u0432\u0430, \u0437\u0430\u043c.-\u043a\u043c\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0421\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0438\u043d\u0430: \u041d\u0430\u0439-\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438\u044f\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0432\u0435\u0447\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0430 \u0441\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438\u0442\u0435, \u0430 \u043b\u0438\u043f\u0441\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0435\u0441\u0442\u0440\u0438\r\n\r\n- \u0422\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430\u043b\u043d\u043e \u043c\u0430\u0439\u0441\u0442\u043e\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0442 \u0435\u0437\u0438\u043a\u0430\r\n\r\n- \u0415\u0434\u0438\u043d \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438, \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435\u0442\u043e\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/v.-az-buki-br.-21-2026-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/v.-az-buki-br.-21-2026-g.pdf" rel="noopener">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.