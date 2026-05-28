По повод Международния ден на детето – 1 юни, Столичната община кани всички деца и техните семейства на мащабния спортен празник „Сила, скорост, смях“. Събитията ще се проведат на 31 май от 10 до 14 часа на две локации в столицата – в ж.к. „Люлин“ (парковото пространство срещу Кооперативния пазар) и в Княжеската градина.

И на двете места са предвидени музика, танци и разнообразни игри за най-малките. Програмата включва множество активности, съобразени с възрастта на децата и насърчаващи движението и забавлението.

Посетителите ще могат да се включат във футболни игри с представители на Българския футболен съюз, в занимания по бадминтон с Българската федерация по бадминтон и в демонстрации по художествена гимнастика с участието на състезателки от Българската федерация по художествена гимнастика и клуб „София спорт“.

Предвидени са още състезания по лека атлетика със Спортен клуб „Спорт за всички София в Европа“, предизвикателства от клуб Street Workout Bulgaria, както и възможност за игра на тенис на маса. Доброволци на Българския Червен кръст ще показват как се оказва първа долекарска помощ.

В ж.к. „Люлин“ децата ще могат да опитат ръгби под ръководството на Българската федерация по ръгби, а в Княжеската градина ще има баскетболни предизвикателства, организирани от Българската федерация по баскетбол, както и демонстрации на клуба по хокей на трева към Националната спортна академия.

За всички участници, които преминат през предизвикателствата на избраната от тях локация, са предвидени специални награди и изненади.

От 29 май до 1 юни площадът около храм-паметника „Св. Александър Невски“ ще бъде домакин на второто издание на Международното изложение KIDS EXPO SOFIA. Събитието е с вход свободен и е част от Календара на културните събития на София.

След успешния дебют през 2025 г., когато изложението привлече хиляди посетители, тазгодишното издание ще предложи още повече участници, демонстрации и интерактивни дейности. В него ще се включат държавни и общински институции, спортни федерации, училища, културни организации и социални инициативи.

Сред акцентите са демонстрации на техника и практически умения от представители на Българския Червен кръст, Националната система 112, пожарната, полицията, Министерството на отбраната и други институции.

Спортната зона ще даде възможност на децата да изпробват футбол, волейбол, гимнастика, таекуондо, бокс, катерене и други дисциплини, както и да се срещнат с популярни български спортисти.

Културно-образователната програма включва участия на училища и школи, а зоната за забавления ще предлага всекидневни концерти, танци, творчески работилници и сценични изяви. За първи път тази година Българската национална телевизия ще разполага със собствен аудио-визуален кът за деца.

По традиция и Националният дворец на децата ще отбележи Международния ден на детето с празнична програма.

Събитията започват на 1 юни в 10,30 часа в парка пред сградата на институцията. Програмата включва галаконцерт, награждаване на лауреатите от Международния детски фестивал „Млади таланти 2026“, изложби, пленери и демонстрации на различни школи и клубове.

На 1 юни ще бъде връчена и наградата „Талант на годината“, а специално изграден зоокът ще даде възможност на децата да наблюдават отблизо животни, предоставени от фермите на Института по животновъдни науки в Костинброд. Аз-буки