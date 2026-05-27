Медицинският университет във Варна откри нов учебен и научноизследователски комплекс и две високотехнологични лаборатории – по морска медицина и за оценка на хранителния статус. Събитието съвпада с отбелязването на 65 години медицинска наука във Варна и 25 години от създаването на Факултета по обществено здравеопазване – символичен момент в развитието на висшето училище като водещ образователен и научен център в България.

„Това е съвременна и практическа база за обучение и научна дейност, която ще даде нови възможности за развитие на младите специалисти“, подчерта ректорът на МУ – Варна, проф. Димитър Райков по време на официалното откриване.

Реализираният проект обхваща модерна инфраструктура с площ от близо 900 кв. м, включваща 11 работни кабинета, 5 учебни зали, аудитория със 100 места, две учебни лаборатории, както и технически и сервизни помещения. Инвестицията е на стойност над 800 000 евро. Базата е реновирана със собствени средства на Университета, а оборудването на лабораториите е осигурено по проектите MASRI и MUVE-TEAM.

Новооткритата лаборатория по морска медицина е първата по рода си в България.

В нея са обособени зали за антропометрични, функционални и психофизиологични изследвания, оборудвани със съвременна апаратура за анализ на телесния състав, динамометрия, спирометрия и тренинг за стресоустойчивост. Изградена е и зала за психологични и психофизиологични изследвания и тренинг за стресоустойчивост. Възможностите на новата техника бяха демонстрирани от студенти от направление „Военен лекар“.

Лабораторията е напълно интегрирана в структурата на МУ – Варна, и ще осигури контролирана среда и специализирано оборудване за провеждане на антропометрични, функционални, психологични и психофизиологични изследвания на хора, работещи на море. Целта е да се подобри безопасността и тяхното здраве.

Лабораторията за оценка на хранителния статус е оборудвана с апаратура за прецизен анализ на телесния състав чрез измерване на основните компоненти на човешкото тяло – вода, мазнини, мускулна и костна маса. Технологията ще подпомага научните изследвания, обучението и дейностите, свързани с профилактиката, храненето и общественото здраве. Лабораторията разполага и с апарата BOD POD – високотехнологична система за анализ на телесния състав, която използва метода въздушна плетизмография, за да измери с висока точност съотношението между мастна и чиста телесна маса. Изследването е неинвазивно, бързо и напълно безопасно, което го прави подходящо както за научни изследвания, така и за приложение в спорта, медицината и клиничната практика.

С новия комплекс Медицинският университет – Варна, затвърждава своята роля като модерен образователен и научен център с активен принос към развитието на медицинската наука, иновациите и общественото здраве, отбелязват от висшето училище.