<h4><img class=" wp-image-220952 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/broj-4-220x300.jpg" alt="" width="233" height="317" \/><\/h4>\r\n<h4>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u041a\u0440\u0430\u0441\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0412\u044a\u043b\u0447\u0435\u0432, \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0438 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0430\u0442\u0430: \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043c\u0430 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442, \u043d\u043e \u0440\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u044f\u0442\r\n\r\n- \u041f\u044a\u0440\u0432\u043e \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e \u0441\u044a\u0441\u0442\u0435\u0437\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u0438\u0437\u043a\u0443\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\r\n\r\n- \u041d\u0430\u0434 115 \u043c\u043b\u043d. \u0435\u0432\u0440\u043e \u0437\u0430 24 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u041c\u041e\u041d\r\n\r\n- \u0414\u043e\u043c\u0430\u043a\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u2013 \u043a\u0443\u043b\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0442\u0440\u0443\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0438\u0442 \u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0438\r\n\r\n- \u0413\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0432\u0438\u0441\u0448\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e-\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043f\u043e\u043b\u044e\u0441\u043d\u043e\r\n\r\n- \u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0434\u0438\u0435\u0442\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0449\u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0438\u043c\u0443\u043d\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u044f\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\r\n\r\n- \u041c\u043b\u0430\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0443\u0432\u0430\u0442 \u043e\u0442 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0432\u0430\u0449\u043e\u0442\u043e \u0441\u0435 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u0442\u044f\u0445\r\n\r\n- \u0414\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0432\u043b\u0438\u0437\u0430\u0442 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0432 \u0441\u0435\u043b\u043e \u0422\u0440\u0443\u0434\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/v.-az-buki-br.-4-2026-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/v.-az-buki-br.-4-2026-g.pdf" target="_blank" rel="noopener">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.