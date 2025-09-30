Аглая Маврова,

Кирил Кирилов

Софийски университет „Св, Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2025-5-4AM

Резюме. Въпросът за читателските практики и техните трансформации се поставя особено остро в контекста на дигиталната култура. Въз основа на данни от анкетно проучване, обхващащо 11147 ученици от прогимназиалния и гимназиалния етап на средната образователна степен от цялата страна, в статията се проследяват влиянията, предизвикани от съвременните технологични иновации, върху предпочитанията към вида текстоносители на четене и към типа текстове за четене в дигитална среда. Открояват се основните характеристики на четенето на екран, проблематизира се въпросът за статута на аудиочетенето, прави се опит за изясняване на причината, поради която срещата с хипертекста може да доставя удоволствие.

Ключови думи: читателски практики; четене на екран; аудиочетене; удоволствие от хипертекста