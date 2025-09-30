Татяна Лекова

Неаполски университет „Ориентале“

https://doi.org/10.53656/bel2025-5-6TL

Резюме. В статията се представят в исторически план политическите и културните отношения межу България и Италия, обсъждани на организираната от Неаполския университет „Ориентале“ Международна научна конференция „Българските католици е Италия през вековете“, 28 – 29 октомври 2024 г., Неапол. Научният форум бе посветен на 350 г. от смъртта на тримата български интелектуалци и родолюбци, определящи облика на „златния XVII век| на католицизма в българските земи – прелатите Петър Богдан Бакшич, Петър Парчевич и Филип Станиславов. В докладите бяха разгледани все още непубликувани или малко известни досега данни и документи за дейността на тези герои от архивите на Ватикана, Венеция и Неапол, които разкриват още по-добре връзката на тези герои и техните последователи през XVIII и XIX век с Италия и с италианския език, чрез който те стават първите пропагандатори на националното българско Възраждане.

Ключови думи: български католици; Конгрегация за разпространение на Вярата; католически епископии; павликяни; францискани; Чипровско въстание