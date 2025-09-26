Категория „Постер“, възрастова група 5. – 7. клос

Йоан Хашъмов, 6. клас [1]

[1] Ръководител: Даниела Баева

Основно училище „Йордан Йовков“ – Варна

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.12

Резюме. С развитието на модерните технологии и напредъка в химията хартиените банкноти са се превърнали в сложни финансови инструменти, които съчетават в себе си изкуството, науката и сигурността. Това е необходимо, за да се предотврати фалшифицирането и да се гарантира автентичността на валутите. За защита на банкнотите се използват едни от най-модерните технологии, като водни знаци и защитни нишки, холограми и оптически променливи мастила. Хартията за банкнотите се състои от специални смеси, които включват памук и лен, за да бъде по-издръжлива и устойчива на износване. Тези материали правят банкнотите по-гъвкави и дълготрайни в сравнение с обикновената хартия. За да се предотврати износването и да се удължи животът на банкнотите, се добавят различни химикали, като например специални полимери и защитни покрития. Тези добавки също така помагат за запазването на цветовете и печата върху банкнотите.

Ключови думи: банкноти, фалшифициране, технологии, мастило, воден знак