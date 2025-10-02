Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10 клас

Сиана Каракашева, 10. клас[1],

Симона Тричкова, 10. клас1

Ръководител: Майя Найденова-Георгиева

Профилирана природо-математическа гимназия „Гео Милев“ – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.25

Резюме. Пчелният мед, известен като „течното злато“, е един от най-ценните натурални хранителни продукти. Той е познат на човека още от времето на древните египтяни. Медът е резултат от труда на пчелите работнички. Те събират нектар от растенията, поставят го в пчелна килийка и го запечатват с восък. Благодарение на процесите, които се извършват в организма им, нектарът променя химичния си състав и се превръща в мед. Пчелният мед е многокомпонентен продукт. В него се съдържат над 180 отделни вещества, като въглехидрати, органични киселини, витамини и други (Nenchev & Ghelyazkova, 2010). Киселинният му характер го прави отлично средство против бактерии и възпаления. Поради сладкия си вкус той е широко разпространен подсладител.

Ключови думи: пчелен мед, пчели работнички, нектар, въглехидрати