Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас
Талиса Якимова, 10. клас[1]
Ръководител: Галя Аралова–Атанасова
Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София
https://doi.org/10.53656/nat2025-3.26
Резюме. Целта на настоящата статия е проучване на доста нестандартно и малко очаквано приложение на алуминия в модата и бижутерията. Установява се, че такива иноватори в модата като Пако Рабан, Тиери Мюглер, Стела Маккартни, Айрис Ван Херпен, Гарет Пю и Оливие Рустейн експериментират с алуминия като материал за създаване на атрактивни, футуристични и необичайни дрехи, корсети, шапки и чанти. Липсва организирано производство на алуминиеви аксесоари, както и утвърдени артисти, които изработват предимно алуминиеви бижута. Проведени са експерименти със създаване на собствени, авторски, дизайнерски, бутикови, ръчно изработени (крафт) бижута от алуминиева тел. Изследвани са качественият и количественият химичен състав на алуминиевата тел и физиологичното влияние на алуминиевите бижута върху човешкия организъм. Създадено е лого от алуминиева тел на собствена фирма, която би произвеждала бижутата.
Ключови думи: алуминий, мода, бижутерия, алуминиева тел, бижута от алуминиева тел, предприемачество