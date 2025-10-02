Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

Талиса Якимова, 10. клас[1]

Ръководител: Галя Аралова–Атанасова

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.26

Резюме. Целта на настоящата статия е проучване на доста нестандартно и малко очаквано приложение на алуминия в модата и бижутерията. Установява се, че такива иноватори в модата като Пако Рабан, Тиери Мюглер, Стела Маккартни, Айрис Ван Херпен, Гарет Пю и Оливие Рустейн експериментират с алуминия като материал за създаване на атрактивни, футуристични и необичайни дрехи, корсети, шапки и чанти. Липсва организирано производство на алуминиеви аксесоари, както и утвърдени артисти, които изработват предимно алуминиеви бижута. Проведени са експерименти със създаване на собствени, авторски, дизайнерски, бутикови, ръчно изработени (крафт) бижута от алуминиева тел. Изследвани са качественият и количественият химичен състав на алуминиевата тел и физиологичното влияние на алуминиевите бижута върху човешкия организъм. Създадено е лого от алуминиева тел на собствена фирма, която би произвеждала бижутата.

Ключови думи: алуминий, мода, бижутерия, алуминиева тел, бижута от алуминиева тел, предприемачество