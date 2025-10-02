Концерт под надслов „55 години Средно училище „Димчо Дебелянов“ се проведе в Белене. На сцената в салона на местното читалище над 100 ученици разкриха част от училищното всекидневие и своите таланти и интереси. Празничният концерт бе кулминацията на програмата, започнала през март, с която училището отбелязва 55-те години от първия училищен звънец в него.

Директорът Анелия Генова удостои предходните ръководители на гимназията

Георги Трушков – основател и първи директор, Донка Кирицова и Радка Дончева с плакет с Дебеляновия лик за професионализма и отдадеността им през годините към училището.

„Много желаех името на училището да бъде измежду това на Яворов и на Димчо Дебелянов. Яворов – демоничният човек, за мен най-добрият български поет за всички времена, и Димчо Дебелянов – ранената доброта на българската поезия. Едно сърце, секващо от болка и от обич“, сподели основателят на Беленската гимназия Георги Трушков. След проучвания, че в Плевенска област вече има учебно заведение, носещо името на Пейо Яворов, първият директор избира за патрон Димчо Дебелянов.

Кметът на общината Милен Дулев връчи стипендии, осигурени от побратимената на Белене италианска община Вигонца

на дванадесетокласниците Грета Христова и Борис Коев. Те получиха по 750 евро за постигнати отлични резултати в училище и участия през годините в извънкласни и обществени дейности.

„Стипендията от община Вигонца не е само парична награда. Тя е изключително отличие, което всяка година получават само двама ученици“, заяви в благодарността си Борис Коев.

Сред гостите на празника бяха ръководството на община Белене, директорът на СУ „Христо Ботев“ в Никопол Иван Павлов, директори на образователни институции в града, бивши учители, родители и други гости.

На 15 септември 1970 г. в крайдунавския град отваря врати Средно политехническо училище със 105 ученици, завършили VIII клас. Курсът на обучение е тригодишен. Пет години по-късно е открита новата сграда на училището.

Днес Средно училище „Димчо Дебелянов“ има 332-ма възпитаници от I до XII клас

в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение. За учениците от I клас има обособена отделна сграда, а тези от II до V клас също учат в отделно крило.

От 2020 г. СУ „Димчо Дебелянов“ е с обновен интериор по проекта „Обичам моето училище“. Училището разполага с два компютърни кабинета и мултимедийна зала. Всяка класна стая в гимназиален етап разполага с мултимедия и климатик. Обособени са кабинети по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език, изобразително изкуство и музика. Изграждат се два STEM кабинета и един по природни науки. Преподавателите използват интерактивни дъски и информационни екрани.

Учениците провеждат занимания в два физкултурни салона и на две спортни площадки.

Изграден е и фитнес на открито. Функционират библиотека и училищен музей. Осигурени са безжична интернет връзка и таблети за учениците. Достъпна е медицинска помощ в лекарски кабинет, както и вкусна храна в училищния стол.

Екипът на СУ „Димчо Дебелянов“ е от 55 души – учители и помощен персонал, сред които психолог и ресурсен учител.

По Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“

много възпитаници на Беленската гимназия за първи път се докосват до сцената

чрез участие в училищната театрална трупа и клубовете за народни и модерни танци и по изкуства. Изявяват се и печелят медали в състезания по волейбол и хандбал.

Благодарение на работата по проекти по секторна програма „Еразъм+“ десетки ученици посещават чужди страни за първи път. А педагозите обменят опит и повишават своята квалификация.

През годините училището е носител на редица национални и регионални отличия, сред които орден „Кирил и Методий“ – I степен, от 1972 г.