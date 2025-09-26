Категория „Есе“, възрастова група 11. – 12. клас

Женя Петрова, 11. клас[1]

Ръководител: Мими Димова

Средно училище „Св. Климент Охридски“ – Добрич

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.09

Резюме. Разработката изследва химичната същност на трансформацията на вкуса на лука при термична обработка. Целта на изследването е да се обясни как чрез химични реакции – по-специално Maillard реакцията и карамелизацията, лукът променя лютивия си вкус в сладък. Научнопопулярният подход, който използва авторът, е базиран на литературни източници и анализ на съставните вещества в лука (захари, аминокиселини, серни съединения и др.). Основният извод е, че вкусът е продукт на сложни химични взаимодействия, които придават нови свойства на храната. В този контекст приготвянето на френска лучена супа се превръща в пример за приложна химия, свързваща знание, сетивност и култура.

Ключови думи: лук, въглехидрати, Maillard реакция, карамелизация, вкус, химия на храната