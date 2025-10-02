Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

Пламена Боиклиева, 10 клас[1]

Ръководител: Дафинка Юрчиева

Средно училище „Антим I“ – Златоград

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.27

Резюме. Химията на храните е основна дисциплина, която изучава състава и химичните реакции на хранителните компоненти по време на тяхната обработка, допринасяйки за създаването на по-качествени и безопасни продукти. Кравето мляко е богато на хранителни вещества: съдържа вода, белтъци (суроватъчни, казеини, млечни), мазнини (триглицериди, фосфолипиди, витамини A, D, E, K), въглехидрати (лактоза) и минерали (калций, натрий, калий, магнезий).

Млечнокиселата ферментация, осъществявана от бактерии като Lactobacillus и Streptococcus, превръща пирувата в млечна киселина. Този процес удължава срока на годност и подобрява вкуса на ферментиралите продукти. При производството на сирене млякото се подсирва с мая и калциев дихлорид, осигуряващ стабилна структура. Наличието на хлоридни йони в саламурата се доказва със сребърен нитрат. Ненаситените мазнини се доказват с йод, а казеинът се изолира и идентифицира чрез биуретова и ксантопротеинова реакция.

Ключови думи: кравето мляко, млечнокисела ферментация, казеин, ненаситени мазнини, сирене

Влезте в системата, за да прочетете пълната статия