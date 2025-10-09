Language Teaching Methodology / Методика

Николай Бакалов, Милена Сахакян

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-04-06

Резюме. Настоящата статия разглежда проблемите на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование през призмата на връзката между двете системи. По отношение на средното образование се разглеждат трудностите, пред които са изправени учителите и учениците при усвояването на чуждоезикови компетенции, а във висшето образование се фокусира върху проблемите в подготовката, с която идват учениците от средното образование. Тезата на авторите е, че тези проблеми биха могли поне частично да бъдат облекчени с по-подробно нормативно регулиране на трансфера на знания между двете системи. По този начин биха се постигнали хармонизация между двете системи и взаимно разбиране на предизвикателствата и проблемите, пред които е изправена другата страна.

Ключови думи: лингводидактология, трансфер на знания, средно образование, висше образование, чужди езици

