Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска откри Втория методически семинар с лекторите по български език, литература и култура във висшите училища в чужбина, който се провежда във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, съобщи Пресцентърът на МОН. Форумът е сред най-значимите събития, посветени на развитието и популяризирането на българистиката зад граница, и събира представители на българските университети и институции с лектори от чуждестранни висши училища.

Приветствие към участниците отправи вицепрезидентът Илияна Йотова. А зам.-министър Михалевска приветства участниците от името на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Наталия Михалевска обсъди с лекторите теми, свързани с преподаването и бъдещето на чуждестранната българистика.

На двудневния форум се разглеждат и актуалното състояние на лекторатите, тенденциите и перспективите за развитие, административни и финансови въпроси, комуникацията с дипломатическите мисии. Ще бъдат споделени добри практики и чужд опит. Във фокуса на обсъжданията е и интеграцията на учебния процес с културнообразователни форми, прилагането на традиционни и нови програми за обучение по български език и култура, стандарти за езикова и социокултурна компетентност.

Семинарът е организиран с подкрепата на МОН чрез Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“,

като устойчива платформа за професионален обмен между университетски лектори, държавни институции и академични среди.

Участват лектори от редица престижни университети в Европа и по света. Сред представените държави са Португалия, Германия, Австрия, Великобритания, Румъния, Гърция, Ирландия, Хърватия, Грузия, САЩ, Италия, Албания, Косово, Полша, Северна Македония, Унгария, както и онлайн участници от Азербайджан, Франция, Германия и Италия.

За първи път през академичната 2025/2026 г. МОН изпраща лектори в Прищинския университет в Косово и в Университета на Илинойс в САЩ.