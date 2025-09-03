Броят на здравните кабинети в училищата и детските градини нараства през новата учебна 2025/2026 г. спрямо предходната. Това стана ясно по време на съвместен брифинг в Министерския съвет на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов и министъра на електронното управление Валентин Мундров.

Към училищата тази есен функционират 1801 здравни кабинета.

Те са с 31 повече спрямо изминалата година. В детските градини функционират 1629 здравни кабинета, или с 52 повече в сравнение с 2024 г.

„Политиката на Образователното и на Здравното министерство е за разширяване на финансирането и броя на здравните кабинети, за да се осигури грижа за здравето на децата и учениците“, каза министър Вълчев.

Министрите дадоха разяснения относно личните здравно профилактични карти на децата и учениците.

„За всички деца, преминали здравно профилактични прегледи след 1 януари 2025 г., няма да се налага сега да предоставят бележки в образователните институции. Тази информация ще бъде получена електронно от медицинските специалисти в детските градини и училищата“, обясни министър Красимир Вълчев.

Провеждането на годишен профилактичен преглед остава задължително.

До 30 септември трябва да бъдат направени прегледите на децата и учениците, които тази година все още не са посещавали личния си лекар за такъв.

С промените в Наредбата на МЗ за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата и здравните изисквания към тях се осигурява достъп до информацията в Националната здравно-информационна система на медицинските специалисти от градини и училища.

В момента се провеждат обучения на здравните специалисти за работа с информационните системи на МОН и МЗ,

за да достигат до картите на децата и учениците. Само за ден са обучени 1000 медици, работещи към училища и градини. Предстои обучение и на още техни колеги.

Медицинските специалисти от здравните кабинети ще имат достъп до медицинската информация само за децата за съответната образователна институция. Те ще могат да виждат информация за здравословното състояние на детето – ръст, тегло, актуален имунизационен статус, наличие на фамилна обремененост или алергии, както и на определени заболявания, които налагат диспансерно наблюдение или диетично хранене. Ще са достъпни и контакти на родители и общопрактикуващия лекар.

Освен електронизация на здравните карти с новите текстове отпада и необходимостта от представяне на контактни бележки.