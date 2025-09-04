„Сред важните дългосрочни задачи на образователната система е да изгради функционални умения, включително финансова грамотност сред децата.“ Това заявява министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на информационна среща в Стара Загора с представители на местния бизнес, институции и граждани, посветена на предстоящото приемане на еврото в България, съобщава Пресцентърът на МОН.

Просветният министър посочва, че МОН ще съдейства за запознаване на учениците с основните знания за еврото като познаване на евробанкнотите и евромонетите. По думите му родителите също създават базови финансова грамотност на децата си. По-важната задача обаче е учениците да придобият умения да се справят с предизвикателствата на живота, за които са необходими и финансови познания.

„В последните 10 години с новите учебни програми включваме знания, свързани с финансовата грамотност. В изпитите също имаме повече задачи свързани с финансова математика“, отбелязва министър Вълчев.

Според него това може и да е недостатъчно, но е важно, да се работи в тази посока, тъй като един от проблемите сред нашите ученици е, че учат сложна математика, а се затрудняват с по-лесни практически задачи.

Министър Красимир Вълчев подчертава, че днес не можем да оценим всички ползи от влизането в Еврозоната.

Според него косвените ползи ще са дори повече от преките.

„Завършваме процес на интеграция, който има неоценими ползи“, категоричен е министър Вълчев.

Той припомня, че в началото на присъединяването ни към ЕС преди 18 години доходите в България бяха 28% от европейските по паритет на покупателна способност, а сега са 66%. Вероятно при следващо изследване този процент ще достигне 67 – 68%.

„Някои може би ще кажат, че това е бавно и недостатъчно нарастване, но като част от Европейския съюз, България подобрява икономическите си показатели“, заявява министър Вълчев.

Информационната среща е открита от заместник-министъра на финансите Методи Методиев, заместник-министъра на енергетиката Георги Самандов и заместник-кмета на Стара Загора Светослав Колев. Тя се провежда в два панела, в които представители на различни институции представят пред гражданите и бизнеса в Стара Загора практическа информация, свързана с приемането на единната европейска валута. Това е втора поредна дискусия, като такива ще се проведат във всички областни центрове в страната.