Със 165 491 986 лв. или 84 614 709 евро ще се финансират дейности, насочени към развитие на знанията и уменията на учениците, включително подготовка на училищни психолози, учители и непедагогически персонал в областта на гражданската готовност за защита и реакция при извънредни и кризисни ситуации. Това ще става по новия приоритет „Гражданска готовност в образователната система“ в Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.“, който бе одобрен от Министерския съвет, съобщи правителствената информационна служба след редовното заседание на кабинета.

Както „Аз-буки“ съобщи създаването на новия специален приоритет на Програма „Образование“ бе одобрено в края на ноември 2025 г. от Комитета за наблюдение на Програмата.

Изменението е в резултат на промени от септември 2025 г., предложени от Европейската комисия, в Общия регламент за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление.

С приемането на акта на Министерския съвет ще се осигури и трансфер на 28 млн. лв. или 14,3 млн. евро (ЕСФ+ и национално финансиране) към Програма „Храни и основно материално подпомагане“ за удължаване на предоставянето на „Топъл обяд“. Трансферът на финансови средства няма да промени стратегическия фокус на Програма „Образование“ в сферата на образователните политики, както и приноса й към социалното приобщаване и подкрепа за уязвимите групи, се посочва в съобщението.

Удължава се срокът на националната програма за повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки

Министерският съвет удължи срока за изпълнение на дейностите по Национална програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ до средата на 2026 г.

Програмата има бюджет от 2 млн. лв., като целта й е да съдейства за изпълнение на стратегически цели за развитие на висшето образование, науката и иновациите в сферата на математическите науки. По нея се реализират дейности, съгласно утвърдени европейски и световни практики за взаимодействие между образование, наука и иновации.

Чрез Програмата се насърчават интердисциплинарни изследвания и приложението на математиката в области като зелени технологии, енергийна ефективност, биотехнологии, биомедицина и информационни технологии.

Удължаването на срока се налага, за да се гарантира изпълнението на всички заложени дейности и не предвижда допълнително финансиране.