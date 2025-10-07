Медицинският университет в Плевен е първото висше училище, което внедрява виртуална лаборатория за обучение по анатомия чрез технологии за добавена и смесена реалност. Новата система разполага с 20 хедсета, чрез които студентите могат да изследват човешкото тяло в детайли, съобщават от висшето училище.
Лабораторията предоставя достъп до над 13 000 анатомични структури
с подробни описания, подпомагащи задълбоченото разбиране на всички системи на организма. Предвидени са различни режими – за добавена и виртуална реалност, включително микромодели на мускулни влакна, кръвоносни съдове и тъкани.
Системата предлага режим за съвместни занятия и лекции в реално време с до 100 участници. Освен това позволява свързаност с образната диагностика и предоставя възможности за обучение на студенти по реални клинични случаи, както и за предоперативна подготовка на лекари.
Платформата съдържа и високореалистични 3D модели на всички анатомични системи –
скелетна, мускулна, нервна, съдова, органи, микроанатомия и други. За обучаемите са интегрирани тестове с автоматично оценяване и статистически анализ. Използването на добавена и виртуална реалност повишава ангажираността на студентите и им позволява значително по-бързо и лесно да усвояват човешката анатомия.
