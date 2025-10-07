„С 200 млн. лева се модернизират и обновяват 32 студентски общежития в страната“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриване на реновираното студентско общежитие „Чайка 1“ в Пловдив. Модерната база ще се използва от над 200 студенти.

„Целта ни е да осигурим по-добри условия на студентите, които да подпомагат тяхното обучение и развитие“, каза министър Вълчев.

По думите му временните неудобства при ремонтите са неизбежни, но те водят до по-добра среда за учене и живот.

В цялостния ремонт на общежитието в Пловдив, който включва саниране, обзавеждане на стаи, подмяна на дограми и отопление, са инвестирани над 5 млн. лева по програмата на МОН за ремонт и обзавеждане на студентските общежития. По нея предстои обновяване на още едно общежитие в Града под тепетата – „Димитър Благоев“.

Общо по мярката ще бъдат модернизирани 32 общежития в страната, които ще подобрят условията на живот на над 11 000 студенти.

Министър Вълчев поздрави ръководството на „Студентски столове и общежития“ за реализирането на проекта в Пловдив, както и Националното представителство на студентските съвети. Той благодари още на ректорите на университетите и на социалните партньори за доброто партньорство по програмата.

Представителите на студентите също изразиха благодарност за осигурените средства и подкрепа от МОН. „С общи усилия постигнахме реални резултати – студентите в Пловдив вече имат чисто ново и модерно общежитие“, каза Виктория Палигорова – зам.-председател на НПСС.

На събитието присъстваха областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, проф. Лиляна Вълчев– председател на синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, изпълнителният директор на „Студентски столове и общежития“ Сергей Миланов и др.