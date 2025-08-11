Бъдещата дванайсетокласничка от Математическата гимназия „Академик Кирил Попов“ в Пловдив Димана Праматарова се нарежда в топ 5 на бис-презентациите от всички 100 участници в тазгодишното издание на най-престижната международна лятна изследователска програма в света – RSI’25 (Research Science Institute) в Масачузетския технологичен институт (MIT) в Бостън, САЩ. За постижението на своята възпитаничка съобщават от гимназията.

Димана Праматарова представя научния си проект

по математика на тема „Weighted and Bounded Catalan numbers and their periodicities“, разработван почти шест седмици, съвместно с MIT Math.

След Димитър Чакъров и Радостин Чолаков тя е третият представител и единственото момиче в историята на българското участие в RSI, спечелило приза, който е и най-голямото отличие в Програмата. И тримата млади учени са възпитаници на Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“, припомнят с гордост от там.

Димана впечатлява огромната аудитория със спокойствието и вътрешната стабилност,

която излъчва въпреки умората и стреса от последната седмица, т. нар. адска седмица (hell week). Уверено отговаря на многобройните въпроси на академичното жури и дори успява да го разсмее. Тя се откроява със свободата на изказа, остроумието, радостното споделяне на своите оригинални изследователски резултати и дълбочината на познанията си.

Research Science Institute е най-престижната и известна международна лятна изследователска школа

за изявени ученици в областта на природо-математическите науки. Години наред тя се провежда от Центъра за върхови постижения (Center of Excellence in Education) съвместно с Масачузетския технологичен институт.

В продължение на шест седмици

стотина гимназисти от пет континента работят по изследователски проекти

във всички STEM области под ръководството на именити учени от MIT, Харвардския университет, Североизточния университет в Бостън и други академични институции. Младите хора могат да използват дигиталните, книжните, спортните и музикалните ресурси на Масачузетския технологичен институт. Те прекарват незабравими часове по време на вечерни лекции и разговори с известни физици, математици, икономисти, психолози, ръководители на космически програми и информатици, сред които нерядко има и Нобелови лауреати. Преживяват автентичен научно-творчески процес, подпомагани от преподаватели наставници, ментори и технически асистенти, които на доброволни начала помагат за съдържанието и професионалното оформление на проектите.

Програмата завършва с конференция, на която разработките се представят

пред участници и жури в различни блокове. От тях избират десетте най-добри презентации, които да бъдат представени пред всички участници и експертно жури от различни области, като по-късно се обявяват и петте най-успешни сред тях.

От 2001 г. насам България изпраща в Международната лятна изследователска школа по двама ученици, избрани след предварителна покана и участие в интервю. Тази година това бяха математичката Димана Праматарова от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, и астрофизикът Атанас Митрев от ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали. Те бяха избрани от жури, съставено от десетина специалисти от Института по математика и информатика при БАН като част от дейностите на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ). И двамата дадоха всичко от себе си за достойно представяне на българските школи по математика и физика и специално на УчИМИ и УчИ – БАН. Зад успехите им стоят мнозина. Както казва доц. д-р Жени Сендова: