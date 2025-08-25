23-ото издание на Националните студентски летни игри „Летен университет“ 2025 започна на 24 август и ще продължи до 31 август в Китен, съобщават организаторите от Национално представителството на студентските съвети (НПСС). Тази година събитието е белязано с рекорден брой участници – над 650 студенти и докторанти от над 33 висши училища в България. Младежите ще премерят сили и ще се обединят в духа на спорта, знанието и приятелството.

На тържественото откриване на игрите присъстват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и съветникът му Кристиян Маджуров.

По традиция

по време на официалната церемония е запален огънят на Националните студентски летни игри

„Летен университет“ 2025 – символ на спортния дух и обединението. В церемонията се включват министър Красимир Вълчев, председателят на НПСС Ангел Стойков, студентът Ивайло Крътев, д-р Даниел Парушев – председател на НПСС в мандат 2020 – 2024 година и президент на Алумни клуб НПСС.

От името на състезателите клетва произнесе Златан Врачалийски, а от името на съдиите – Сергей Сергиев, с което бе дадено и официалното начало на игрите.

Приветствия към участниците отправят

кметът на община Приморско Иван Гайков, кметът на кметство Китен Николай Марков, директорът на Националния студентски дом д-р Никола Танаков, както и представители на академичната общност – проф. д-р Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, и проф. Красимир Петков, ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“. Събитието е уважено и от доц. д-р Николай Стайков от Българската федерация по тенис и доц. д-р Драгомир Стефанов, заместник-кмет на район „Студентски“.

Силата на това събитие не е само в спортните надпревари,

а и в създаването на общност между студентите, в обмяната на опит и вдъхновението, което ще остане за цял живот. Летен университет 2025 обещава да бъде едно от най-вълнуващите издания досега, допълват от НПСС.

Тазгодишното издание на „Летен университет“ е подкрепено от Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, „Студентски столове и общежития“ ЕАД, общините Бургас и Приморско, кметство Китен, Българския футболен съюз, Националната спортна академия „Васил Левски“ и представители на бизнеса.