„Общността и жителите на община Костинброд са пример за останалите общини за начина, по който се грижат и милеят за своето родно място“, заяви министър-председателят Росен Желязков на откриването на новата детска градина „Слънчице“ в града. Тя е построена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2025 г. на Министерството на образованието и науката. Държавата осигурява 3 899 870 лв., а Община Костинброд съфинансира проекта с още 1 367 067 лв.

Премиерът отбеляза, че много скоро

в нея ще звучи глъчката на близо 140 деца от две яслени и четири градински групи.

За тях ще се грижи екип от педагози и помощник педагози, ръководени от директора на градината Милена Спиридонова. А децата ще получават знания, грижа и закрила, но най-вече – да се научат на онези добродетели, които само семейството, църквата и обществото могат да им дадат, каза премиерът.

Росен Желязков подчерта, че изпълнителната власт дълбоко и искрено цени партньорството, което има с местните власти.

„Неслучайно наш приоритет стана още от четиригодишна възраст децата да започнат с предучилищното си възпитание. Едно дете се изгражда като бъдещ достоен гражданин от своето раждане в семейната среда, но от един момент то трябва да бъде поверено на грижите на педагози, възпитатели, учители, преподаватели, професори в своя бъдещ кариерен път, така че бъдещето на България да бъде поверено в ръцете на достойни българи“, каза още премиерът Росен Желязков.

„Освен че са най-цветните и слънчеви институции, детските градини са и най-важните, защото

в предучилищната възраст в най-голяма степен се формират интелектуалното, когнитивното и езиковото развитие на децата“,

отбеляза, от своя страна, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той подчерта, че това е и периодът на формиране на духовното у децата и възпитанието им в добродетели.

Министър Вълчев поздрави кметовете на общини

за реализирането на съответните образователни проекти, както и кмета на Костинброд. По думите на министъра общината е една от най-активните за инвестиционните програми на МОН.

Красимир Вълчев благодари на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, че присъства на много празници на Министерството на образованието и науката.

„Заедно водим разговора за бъдещето на нашите деца – как да ги направим знаещи и можещи, а също и добри хора“, посочи министър Вълчев.

Патриарх Даниил освети новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд,

а в словото си подчерта нуждата от възпитание на добродетелите от ранна възраст.

На откриването присъстваха и началникът на Национална служба „Охрана“ генерал-майор Емил Тонев, кметът на Костинброд Трайко Младенов, началникът на РУО – София-област, Росица Иванова, депутати, заместник-министри, общински съветници и представители на Община Костинброд.