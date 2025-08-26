Колежът по туризъм в Бургас вече разполага с обновена сграда, като в мащабния ремонт са инвестирани близо 1,6 млн. лева от Министерството на образованието и науката. Студентите ще учат в 17 модерни зали. Реновираната сграда бе открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, кмета на Бургас Димитър Николов, ректора на Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров“ проф. Христо Бозов и директорът на Колежа по туризъм доц. Веселина Атанасова.

Министър Вълчев поздрави ръководството и морската община за завършването на проекта и за дългосрочното им партньорството.

„Там, където има добро партньорство с местната власт, висшите училища се развиват. Искаме университетът да се развива, да има повече студенти, които да се реализират успешно на пазара на труда“, подчерта министър Красимир Вълчев.

Кметът Димитър Николов подчерта, че

90% от студентите в Университета са от Югоизточна България

(Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково, Стара Загора). Той се ангажира местната власт да помага, за да се разшири приемът на студенти от малките населени места по Черноморското крайбрежие и Странджа, както и за обучението на повече чуждестранни студенти.

„Тази година има записани около 150 български студенти, както и студенти от чужбина – основно от Македония и Украйна, но има заявен интерес и от студенти от Азия, най-вече от Индия“, съобщи ректорът проф. Христо Бозов.

В обновената сграда на Колежа, който има изключителното значение за подготовката на кадри за туризма,

се проведе и дискусионния форум „Туризъм: образование – бизнес – местна власт“,

който събра представители на институции, бизнес и местна власт. В дискусията участваха народните представители Станислав Губеров и Галя Василева, областният управител Владимир Крумов, кметове на общини и представители на браншови организации.

Министър Красимир Вълчев акцентира върху нуждата от развитие на дуалното обучение и програмите за преквалификация, които ще осигурят на бизнеса кадри, готови да се адаптират към динамичните изисквания на туристическия сектор.

Колежът по туризъм в Бургас е основно звено в структурата на Бургаски държавен университет.

Срокът за обучението по специалностите е шест семестъра за редовно обучение и седем семестъра за задочно обучение. В него се подготвят изпълнителски и ръководни кадри за сектора на туризма. Развива се и научно-изследователска дейност, резултатите от която се регистрират чрез обширна публикационна дейност на преподавателите и студентите и участие в български и международни научни конференции, в множество вътрешноуниверситетски, национални и международни проекти.