Столичната община започва програмата „Да пораснем изправени“ за ранна профилактика на гръбначни изкривявания и наднормено тегло сред учениците.

Програмата е насочена към деца от V и VI клас и ще обхване повече от 24 000 ученици от столичните училища. Нейната основна цел е да открива проблемите навреме и да подпомага изграждането на здравословни навици, които да осигурят на децата по-здраво и активно всекидневие.

„Да пораснем изправени“ се реализира с участието на

лекари от СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, Асоциацията на физиотерапевтите в България, както и с активната подкрепа на Лайънс клубовете „Св. Архангел Михаил“ и „Св. Иван Рилски“ – София.

„Нито една програма не може да замени вниманието и грижата у дома. Но вярвам, че ако действаме заедно – родители, училища и институции, можем да изградим среда, в която децата ни да растат здрави, усмихнати и свободни да развиват талантите си“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Той призова и родителите да бъдат активни, за да има успех Програмата: „Сега имаме нужда вие да повярвате заедно с нас в силата на скрининга! Отнема минути, а може да подобри живота на вашето дете завинаги. Попитайте във вашето училище, включете се“.

Програмата има за цел да създаде устойчив модел за ранна профилактика, който при успех може да бъде приложен и на национално ниво.