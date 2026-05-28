Петстотин ученици от страната и възпитаници на три неделни училища в чужбина са заявили участие за петото издание на Националния театрален многоезичен фестивал „Словото – сила и необятност“ във Велинград. От 5 до 7 юни на сцената на Народно читалище „Отец Паисий 1893“ ще се явят 52 театрални състава от 14 области. Ще има представители на училища от София, София-област, Варна, Пазарджик, Хасково, Русе, Благоевград, Кюстендил, Стара Загора, Пловдив, Смолян, Разград, Кърджали и Велико Търново.

Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на събитието.

Фестивалът се организира от иновативното СУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Велинград с подкрепата на РУО – Пазарджик. Негов инициатор и координатор от първото издание на форума до днес е учителят по руски и български език и литература в училището Филип Филипов.

За втора поредна година Фестивалът е с международен статут.

На сцената виртуално ще се включат ученици от българските училища в Сан Рамон в щата Калифорния, САЩ, Българското училище „Иван Вазов“ в друг американски град – Остин, и от Българското училище „Паисий Хилендарски“ в Мюнхен.

Участниците ще показват театралните си заложби на пет езика – български, руски, английски, немски и испански. Те ще се състезават в три възрастови групи – начален (I – IV клас), прогимназиален (V – VII клас) и гимназиален етап на обучение (VIII – XII клас).

Право на участие имат както театрални трупи от училища, така и от читалища и центрове за подкрепа за личностно развитие.

Фестивалът има конкурсен характер и излъчва победители в две основни категории – „Авторска драматургия“ и „Класически произведения“.

Според езика, на който е представен спектакълът, награди се раздават и за водеща главна женска и главна мъжка роля, както и за любимец на публиката.

Както всяка друга година, ще има и групови отличия: за най-добри костюми, за най-оригинална звукова среда и за най-изящно сценично слово. Разбира се, отделна награда има и за ярко групово актьорско присъствие. Най-голямото отличие по традиция остава Гран при.

Специални награди ще връчат Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, Националният дворец на децата, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, сдружение „Бъдеще за децата ни“ и сдружение „Пъзелът“.

Авторитетно жури ще оценява театралните заложби, ораторските умения и познанията по чужд език на участниците. Тази година в състава му влизат 13 доказани професионалисти от академичните, театралните, училищните и медийните среди.

Журито е разделено на два екипа. Председател на първия екип е доц. д-р Маргарита Божилова. Тя е преподавател в Катедра „Драматичен театър“ към Националната академия за театрално и филмово изкуство, актриса, режисьор и изследовател в областта на сценичното и театралното изкуство.

В екипа на доц. д-р Божилова има по двама преподаватели от Пловдивския университет, двама от Регионалното управление на образованието в Перник и двама от училищното образование. Представителите от академичните среди са Светла Джерманович – специалист в областта на славянското езикознание и докторант към Катедра „Славистика“, и Владислава Иванова – руски език и литература. От РУО – Перник, са д-р Румяна Гьорева – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, и Ина Василева – старши експерт по приобщаващо образование.

Заедно с тях театралните заложби на учениците ще оценяват и директорът на столичното 107. ОУ „Хан Крум“ Данко Калапиш и директорът на СУ „Христо Ботев“ в село Баните, област Смолян, Пенчо Токучев.

Екипът на доц. д-р Божилова ще оценява постановките на английски език, на български език във възрастовата група VIII – XII клас и театралните групи, представящи читалищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР – ОДК).

Вторият екип на журито ще бъде оглавен от д-р Зоя Капон. Тя е преподавател по „Художествено слово“ и „Актьорско майсторство“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и член на Съюза на артистите.

Другите членове на журито в този състав са доц. д-р Енчо Тилев – преподавател в Пловдивския университет, езиковед и изследовател с впечатляващи постижения в областта на славянското и съпоставителното езикознание, и д-р Милена Стойкова – главен асистент в Катедрата по руска филология към Пловдивския университет. В екипа влизат и д-р Диляна Кочева – редактор в „Аз-буки“, Румяна Петкова – директор на ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Долно Езерово“ – Бургас, и Николай Василковски – дългогодишен журналист и телевизионен водещ в NOVA.

Те ще оценяват постановките на български език във възрастовите групи I – IV клас и V – VII клас и представянията на руски, испански и немски език.