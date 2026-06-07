В продължение на десетилетия учените се питат как гълъбите могат да пътуват стотици километри и да се връщат у дома без проблем.

Ново проучване, публикувано в списание Science, предполага, че отговорът се крие на неочаквано място – черния дроб, съобщават от „Оф Нюз“. Според проучването гълъбите могат да използват специализирани имунни клетки в черния си дроб, за да откриват магнитното поле на Земята, което им осигурява вътрешна навигационна система.

Изследователите откриват, че клетките, наречени макрофаги, натрупват желязо, разграждайки стари червени кръвни клетки. Желязото придава на клетките уникални магнитни свойства, които им позволяват да реагират на магнитното поле на планетата.

Когато се премахнат тези клетки, гълъбите се затрудняват да намерят пътя си към дома.

„Не очаквахме имунните клетки да действат като сензори за магнитно поле“, разказва професор Кристиан Куртс (Christian Kurts) – директор на Института по молекулярна медицина и експериментална имунология в Университетската болница в Бон и един от съавторите на изследването.

„Това, което изглежда като „интуиция“ в навигацията на птиците, всъщност може да има физическа основа“, добавя професор Мартин Викелски (Martin Wikelski), директор на Института за поведение на животните „Макс Планк“ и друг съавтор на изследването.

Учените отдавна знаят, че домашните гълъби и прелетните птици използват магнитното поле на Земята като навигационен инструмент. Как точно тези животни откриват това поле обаче, остава една от най-големите загадки на биологията.

Новото проучване предлага различно обяснение.

За да определят откъде може да произлиза магнитното възприятие, изследователите изследват няколко органа, свързани с магниторецепцията, включително очите, човката и мозъка. Те анализират и черния дроб и далака. От всички изследвани тъкани черният дроб съдържал най-висока концентрация на желязо и продуцирал най-силния магнитен отговор.

В Института по поведение на животните „Макс Планк“ гълъби били обучени да се връщат в заграждението си от над 20 километра. Учените премахнали чернодробните макрофаги и наблюдавали поведението на птиците. Резултатите зависели от времето. В облачни дни, когато слънцето било скрито, гълъбите губели чувството си за посока и трудно намирали пътя си към дома. В слънчеви дни обаче те успешно се връщали.

С помощта на електронна микроскопия изследователите откриват, че богатите на желязо макрофаги се намират близо до нервните влакна. Това местоположение предполага възможен път, по който магнитната информация може да се предава от черния дроб към нервната система и в крайна сметка – към мозъка.