Все повече родители се интересуват от обученията по роботика за деца, но често се колебаят как протичат занятията и дали те са едновременно забавни и полезни.

В отговор на този интерес Училището по роботика „Робопартанс“ във Варна организира безплатни пробни уроци,

които дават възможност на кандидатите да се запознаят с обучението и програмирането чрез забавни практически занимания.

Първите срещи ще се проведат на 24 и 25 януари, а следващите – на 31 януари и 1 февруари, на два адреса във Варна – бул. „Христо Ботев“ № 3 и бул. „Янош Хунияди“ № 59. Занятията са предназначени за деца от различни възрастови групи. Записването е на телефон, чрез лично съобщение във фейсбук страницата на Robopartans или на интернет страницата на училището.

То е основано преди 15 години с цел стимулиране на интереса на децата към математиката, физиката, информатиката, информационните и комуникационните технологии. Учебната програма обхваща малчугани от 5-годишна възраст до тийнейджъри в гимназиален етап, като е съобразена с възрастовите особености на обучаемите.

В началните курсове децата работят с комплекти LEGO Mindstorms и образователни роботи като Qobo,

които по достъпен и забавен начин развиват алгоритмичното, логическото и пространственото мислене. В по-напредналите нива обучението включва разнообразни технологии и платформи, а задачите са изградени около тематични истории и практически предизвикателства, които насърчават ученето чрез преживяване.

Обучението е структурирано в семестри от по 14 занятия, като знанията и уменията се надграждат последователно. Програмата обединява програмиране, конструиране, механика, електроника и моделиране, като е насочена към изграждане на стабилна техническа култура и подготовка на учениците за бъдещо образование и професионално развитие в сферата на технологиите.

„Робопартанс“ реализира академии в цялата страна и развива международна образователна платформа за обучение по технически науки с участници от над 60 държави.